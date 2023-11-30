Dolar
28.85
Euro
31.50
Altın
2,038.40
ETH/USDT
2,047.50
BTC/USDT
37,924.00
BIST 100
8,047.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları sürüyor

Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kayıp 7 kişilik mürettebatını arama çalışmaları 12. gününde devam ediyor.

Selim Bostancı, Mustafa Kemal Bektaş  | 30.11.2023 - Güncelleme : 30.11.2023
Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları sürüyor Fotoğraf: Mustafa Kemal Bektaş/AA

Zonguldak

Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım'da fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı gemideki kayıp personeli arama çalışmaları kapsamında, gece boyunca karadan tarama faaliyeti yapıldı.

Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD ve diğer ekipler, kayıp personeli arama çalışmalarını karadan ve denizden sürdürüyor.

Deniz Üs Komutanlığı personeli botla liman içinde kıyı kesimleri tararken, sahil güvenlik ekipleri de liman içi ve dışında arama çalışması yürütüyor.

Arama çalışmalarına, TCG Akın arama ve kurtarma gemisi de katılıyor.

Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım'da Karadeniz bölgesinde etkili olan fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'ndan çıktığı sırada askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Ekiplerin çalışması sonucu gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan 5'inin cesedine ulaşılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret görüşmelerine ilişkin açıklama
Silivri'de etkili olan şiddetli sağanak hasara neden oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gayemiz hizmetsizlik girdabında boğulan şehirlerimizi gerçek belediyecilikle tekrar buluşturmak
MİT, askeri üslere saldırı hazırlığındaki PKK/KCK'lı terörist Mehmet Akin'i etkisiz hale getirdi
Aydın'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Benzer haberler

Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları sürüyor

Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları sürüyor

Türkiye'den Gazze'ye insani yardım malzemesi taşıyan ikinci gemi Mısır'a doğru yola çıktı

Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları sürüyor

İstanbul'da karaya oturan tanker kurtarıldı

İstanbul'da karaya oturan tanker kurtarıldı
İnebolu sahilinde karaya oturan geminin çevresine bariyer çekildi

İnebolu sahilinde karaya oturan geminin çevresine bariyer çekildi
Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları sürüyor

Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları sürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet