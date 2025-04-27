Dolar
38.43
Euro
43.66
Altın
3,318.70
ETH/USDT
1,806.70
BTC/USDT
93,864.00
BIST 100
9,432.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trabzonspor U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi finalinde Barselona ile oynayacakları maçın son hazırlıklarını Nyon’daki kamp merkezinde gerçekleştiriyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doha'da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Mohammed bin Abdurrahman Al Sani ile ortak basın toplantısı düzenliyor.
logo
Yaşam

Üniversite öğrencileri işitme engelli bireyler için "akıllı iletişim eldiveni" geliştirdi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri tarafından işitme ve konuşma engelli bireylere iletişim kolaylığı sağlamak amacıyla "akıllı iletişim eldiveni" geliştirildi.

Gökhan Yılmaz  | 27.04.2025 - Güncelleme : 27.04.2025
Üniversite öğrencileri işitme engelli bireyler için "akıllı iletişim eldiveni" geliştirdi Fotoğraf: Gökhan Yılmaz/AA

Zonguldak

Elektrik-Elektronik Bölümü 4. sınıf öğrencileri Elif İlke Gedük, Tahayasin Keskin ve Mustafa Arslan'dan oluşan ekip, işaret dilini bilmeyen kişilerle iletişim kurmakta zorlanan işitme ve konuşma engelli bireylere yenilikçi çözüm sunmak amacıyla "Elitişim Projesi"ni hayata geçirdi.

Öğrenciler, temelde işaret dilini algılayan sensörlere sahip eldiven ve entegre yazılım tasarladı. Yaklaşık 5 aylık çalışmanın ardından ekip, işaret dilini gerçek zamanlı olarak yazıya ve sese dönüştüren "akıllı iletişim eldiveni" geliştirdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Eldivendeki sensörler, el hareketlerini algılayarak LCD ekranda yazılı, hoparlör aracılığıyla ise sesli iletişim sağlamanın yanı sıra mikrofon sayesinde de karşı tarafın sözlerini LCD ekranda yazıya dönüştürüyor.

Mobil uygulaması da geliştiren eldivenin patent sürecinin ardından ticarileştirilmesi hedefleniyor.

"Sosyal yaşamda daha fazla yer almalarını sağlayacağız"

Elif İlke Gedük, AA muhabirine, mühendisliğin, hayattaki zorlukları pratik ve basit şekilde çözüme kavuşturmak olduğunu söyledi.

İşitme ve konuşma engelli kişiler için proje geliştirdiklerini belirten Gedük, "Projenin ismi 'Elitişim', iletişimden geliyor. İşaret dilini sese ve yazıya çevirdiği için karşı taraf işaret dili bilmese bile iletişimleri çok kolay olacak." dedi.

Gedük, projenin geliştirilebilir olduğunu anlatarak, "İleriki zamanlarda üzerinde küçük LCD ekran ve mikrofon da olacak. Karşı tarafın dediklerini algılayıp buna göre çıktı verecek. Yapay zeka desteği de ekleyeceğiz." diye konuştu.

İşaret dilinin ülkeden ülkeye değişiklik gösterdiğini dile getiren Gedük, akıllı iletişim eldiveninin şu anda Türk İşaret Dili ile uyumlu olduğunu kaydetti.

Tahayasin Keskin de işitme engelli bireylere bir nebze olsun destek olmak istediklerini belirterek, "Sosyal yaşamda veya iş hayatında olsun işitme ve konuşma engelli bireyler zorluklar çekiyor. Bunun önüne geçmeyi, onların hayatını kolaylaştırmayı amaçladık. Bu sayede onların sosyal yaşamda daha fazla yer almalarını sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Mustafa Arslan ise projenin iletişim kolaylığı sağladığını ifade ederek, "İnsanlar, işitme ve konuşma engelli bireylerin yazarak iletişim kurulabileceğini söylüyorlar. Şöyle bir durum var ki bu bireylerimiz yazarak iletişim kursalar da iş hayatında bir toplantı yapacakları zaman uzun uzun yazıp karşı tarafa okutmak yerine bu eldiven sayesinde rahat şekilde karşı tarafla sesli iletişim kurabilecek." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Fidan: (Suriye'de) DEAŞ nasıl sistemden çıktıysa PKK da sistemden çıkacaktır
RTÜK tarafından "Güçlü Medya, Bilinçli Toplum Zirvesi" düzenlenecek
Batı Karadeniz ve Marmara için fırtına uyarısı
İstanbul'daki hasar tespit çalışmalarında 15 bin 13 bina incelendi
"Cumhuriyet Dönemi Ankara Planlanması ve İnşası" UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne kaydedildi

Benzer haberler

Üniversite öğrencileri işitme engelli bireyler için "akıllı iletişim eldiveni" geliştirdi

Üniversite öğrencileri işitme engelli bireyler için "akıllı iletişim eldiveni" geliştirdi

İnternetten hasır çanta yapımını öğrenip dükkan açtı

Zonguldak'ta ev hanımları el emeği ürünleriyle aile bütçesine katkı sağlıyor

İşitme engelli ebeveynleri için öğrendiği işaret diliyle başkalarının hayatını da kolaylaştırıyor

İşitme engelli ebeveynleri için öğrendiği işaret diliyle başkalarının hayatını da kolaylaştırıyor
"Eve Dönüş" projesiyle memleketine kurduğu fabrikada yüzlerce kişiyi istihdam ediyor

"Eve Dönüş" projesiyle memleketine kurduğu fabrikada yüzlerce kişiyi istihdam ediyor
Gebelikte su tüketiminin azı da çoğu da zarar

Gebelikte su tüketiminin azı da çoğu da zarar
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet