Gündem

Zeytinburnu'nda metrobüsün çarptığı engelli yolcu hayatını kaybetti

Zeytinburnu'nda metrobüsün çarpması sonucu ağır yaralanan engelli yolcu, hastanede yaşamını yitirdi.

İrem Demir, Ahmet Cemil Yeşilmen  | 14.11.2025 - Güncelleme : 14.11.2025
Zeytinburnu'nda metrobüsün çarptığı engelli yolcu hayatını kaybetti

İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi kuruluşu İETT'den yapılan açıklamada, dün saat 15.30'da Cevizlibağ metrobüs durağına tekerlekli sandalyeyle gelen bir yolcunun, bekleme alanından metrobüs yoluna doğru hareket edip sarı uyarı çizgilerini geçtiği, metrobüs araç yoluna düşerek yaralandığı belirtildi.

Psikiyatri ve Parkinson tedavisi de gördüğü öğrenilen yolcunun, sağlık ekiplerince Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldığı aktarılan açıklamada, bu kişinin hastanedeki tüm çabalara rağmen vefat ettiği bildirildi.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, İ.B. (55) idaresindeki 34 TN 2763 plakalı metrobüsün, yola düşen H.C'ye (57) çarpması yer alıyor. Kayıtlarda, bunun ardından H.C'nin sürüklenip kaldırıma çarptığı da görülüyor.

Olay

İ.B. (55) idaresindeki 34 TN 2763 plakalı metrobüs, dün Cevizlibağ metrobüs durağında tekerlekli sandalyesiyle yola düşen H.C'ye (57) çarpmıştı. Kazada H.C. ağır yaralanırken, ​​​​​​​metrobüsün ani fren yapması sonucu araçtaki yolculardan E.N.K. (19) ve C.D. (60) de hafif yara almıştı.

