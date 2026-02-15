Dolar
Gündem

Yüzyılın Konut Projesi'nde bu hafta 11 ilde daha kura çekilişi yapılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında bu hafta 11 ilde daha kura çekilişi yapılacağını bildirdi.

Fatma Sevinç Çetin  | 15.02.2026 - Güncelleme : 15.02.2026
Yüzyılın Konut Projesi'nde bu hafta 11 ilde daha kura çekilişi yapılacak

Ankara

Bu kapsamda, 29 Aralık 2025-8 Şubat tarihleri arasında, Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya, Erzincan, Şanlıurfa, Trabzon, Tokat, Amasya, Manisa, Sivas, Kastamonu, Aydın, Giresun, Kilis, Sinop, Niğde, Ordu, Aksaray, Karabük, Samsun, Nevşehir, Bartın, Elazığ, Kayseri, Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Yalova, Kırıkkale, Yozgat, Kütahya, Bilecik, Çankırı, Bolu, Tekirdağ, Balıkesir ve Kocaeli'nde kura çekimleri tamamlandı. Böylece 58 ilde toplam 213 bin 451 sosyal konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından 16-22 Şubat haftasının kura takvimini paylaşarak, "Adım adım ilerliyoruz. Bugüne kadar 58 ilde 213 bin 451 konutumuzun kurasını tamamladık. Bu hafta 11 ilimizde daha 98 bin 839 ailemiz yuva heyecanı yaşayacak. Türkiye Yüzyılı, yuvalarla yükseliyor." ifadelerini kullandı.

Konut sayısı 312 bin 290'a yükselecek

Yeni haftanın takvimine göre, yarın Eskişehir'de 6 bin 55, Karaman'da 1550, 17 Şubat Salı Konya'da 15 bin 200, Sakarya'da 6 bin 633, 18 Şubat Çarşamba Mersin'de 8 bin 190, Kırklareli'nde 2 bin 255, 19 Şubat Perşembe Diyarbakır'da 12 bin 165, 20 Şubat Cuma Adana'da 12 bin 400, Çanakkale'de 3 bin 276, Gaziantep'te 13 bin 890, 21 Şubat Cumartesi Bursa'da 17 bin 225 konutun daha hak sahipleri belirlenecek.

Böylece 16-22 Şubat 2026 haftasında 11 ilde toplam 98 bin 839 konutun daha kurası çekilecek. 22 Şubat'ta kurası çekilen il sayısı 69'a, hak sahibi belirlenen konut sayısı ise 312 bin 290'a yükselecek.

