Dolar
32.39
Euro
35.11
Altın
2,153.62
ETH/USDT
3,252.40
BTC/USDT
63,128.00
BIST 100
8,938.12
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Yurdun doğu bölgesi ve Akdeniz'in doğusu için kuvvetli sağanak uyarısı

Yurdun doğu bölgesindeki bazı iller ve Akdeniz'in doğusunda kuvvetli sağanak bekleniyor.

Fatma Sevinç Çetin  | 20.03.2024 - Güncelleme : 20.03.2024
Yurdun doğu bölgesi ve Akdeniz'in doğusu için kuvvetli sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, bugün yurdun doğu bölgelerinde beklenen yağışlar, yarın sabah saatlerinden itibaren Adıyaman, Tunceli, Diyarbakır, Bitlis, Bingöl, Batman, Siirt, Şırnak, Hakkari çevreleri ile Şanlıurfa, Elazığ, Muş ve Mardin'in bazı ilçelerinde kuvvetli olacak.

Zamanla sıcaklıkların düşmesiyle yağışlar 1200 metre üzeri rakımlı kesimli yerlerde karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde görülecek.

Yağışlar, yarın gece saatlerinde bölgenin batısında etkisini kaybedecek, doğusunda ise cuma akşam saatlerine kadar etkisini sürdürecek.

Doğu Akdeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak, bu akşam saatleriyle yarın akşam saatleri arasında Osmaniye geneli ile Adana'nın güneyi ve doğusu, Kahramanmaraş'ın güneybatı ilçelerinde yerel kuvvetli olacak.

Sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, kar yağışı beklenen yerlerde, tipi ile ulaşımda aksamalar ve çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
40 yeni noterlik kuruldu
Bursa'da kar payı dolandırıcılığı yaptığı iddia edilen kuyumcular gözaltına alındı
Yurdun doğu bölgesi ve Akdeniz'in doğusu için kuvvetli sağanak uyarısı
Çanakkale'de batan bottaki kayıp düzensiz göçmenleri arama çalışması 6. gününde sürüyor
"İklim ve İnsan Zirvesi" düzenlendi

Benzer haberler

Yurdun doğu bölgesi ve Akdeniz'in doğusu için kuvvetli sağanak uyarısı

Yurdun doğu bölgesi ve Akdeniz'in doğusu için kuvvetli sağanak uyarısı

Hakkari'de etkili olan karla karışık yağmur, heyelan ve taşkınlara yol açtı

Meteorolojiden kuvvetli yağış ve zirai don uyarısı

Yurdun doğu kesimlerinde kar, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor

Yurdun doğu kesimlerinde kar, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor
Yemen'de şiddetli yağış ve sel, 6 binden fazla yerinden edilmiş aileyi etkiledi

Yemen'de şiddetli yağış ve sel, 6 binden fazla yerinden edilmiş aileyi etkiledi
Şubatta en yüksek sıcaklık Adana'da, en düşük sıcaklık Ardahan'da kaydedildi

Şubatta en yüksek sıcaklık Adana'da, en düşük sıcaklık Ardahan'da kaydedildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet