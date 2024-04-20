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Ankara'da fırtınadan çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

Ankara genelinde sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi.

Yusuf Soykan Bal, Ömer Olcay, Buğrahan Ayhan  | 20.04.2024 - Güncelleme : 20.04.2024
Ankara'da fırtınadan çatılar uçtu, ağaçlar devrildi Fotoğraf: Muhammed Selim Korkutata/AA

Ankara

Kentte öğle saatlerinde başlayan fırtına, zamanla şiddetini artırdı. Kuvvetli fırtına ve sağanak nedeniyle özellikle Keçiören, Çankaya, Etimesgut, Sincan ve Gölbaşı ilçelerinde bazı cadde ve yol kenarlarında ağaçlar devrildi.

Altındağ ilçesine bağlı Bostancık Caddesi'nde seyir halinde olan M.T. idaresindeki 06 EHM 21 plakalı otomobil, önce refüje ardından ters istikametten gelen ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 BR 2506 plakalı otomobile çarptı.

Kazanın etkisiyle otomobillerden birinin motor bölümü gövdeden ayrıldı. Araçlarda bulunan 2 kişi hafif yaralandı.

Fırtınanın etkisiyle çatı uçtu

Keçiören Bademlik Mahallesi 1162. Sokak'ta fırtınanın etkisiyle bir apartmanın çatısı uçtu, etrafa saçılan malzemeler, park halindeki 4 otomobilde hasara neden oldu. İtfaiye ekipleri, çatılardan etrafa yayılan tuğla parçaları ile çanak antenleri topladı.

Bu arada Gölbaşı ilçesine bağlı Soğulcak köyünde bir evin çatısının uçtuğu ihbarı alınması üzerine ekipler, olay yerine yönlendirildi.

Kent genelinde belediyelere çok sayıda ağaç devrilmesi ihbarı yapıldı. Ekipler, devrilen ağaçları kaldırdı ve temizlik çalışması başlattı.

Meteoroloji yetkilileri, yağış ve fırtınanın gece saatlerine kadar etkili olmasının beklendiğini kaydetti.

Şiddetli rüzgar nedeniyle bir evin çatısı uçtu

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir evin çatısı uçtu.

Başkentte öğle saatlerinde aralıklarla etkili olan şiddetli rüzgar ve sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Soğulcak Mahallesi'nde de şiddetli rüzgar ve sağanak nedeniyle, Ali Rahmi Polat'a ait 2 katlı evin çatısı uçtu. Evde maddi hasar oluştu.

"Böyle bir felaket görmedim"

Polat, olayın yaşandığı anda evde eşiyle oturduğunu, aniden rüzgar çıkması sonrası çatının aşağıya doğru düştüğünü söyledi.

Çaresiz kaldıklarını anlatan Polat, "Böyle bir felaket görmedim. Yığılıp kaldık. Her tarafta hasar oldu. Evin içini su bastı, tüm eşyalarımız ıslandı. Devletimiz bize yardım etsin." dedi.

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