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Yurdun bazı kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısı

Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla'da gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Abdullah Sarica  | 07.12.2024 - Güncelleme : 07.12.2024
Yurdun bazı kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, yağışlar, bu geceden itibaren Çanakkale, Balıkesir'in batısı, İzmir, Manisa ve Aydın'da, yarın ilk saatlerden itibaren ise Muğla'nın batısında aralıklı ve yerel kuvvetli, Muğla merkez ve doğusunda da çok kuvvetli ve şiddetli olacak.

Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksama ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Yurdun bazı kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısı

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