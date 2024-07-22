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Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen göçmenler kurtarıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a ait sahil güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına itilen düzensiz göçmenlerin kurtarıldığını bildirdi.

Oğuzhan Sarı  | 22.07.2024 - Güncelleme : 22.07.2024
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen göçmenler kurtarıldı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait insansız hava aracı ile gerçekleştirilen keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında, Yunanistan'a ait sahil güvenlik unsurlarının, Midilli Adası'nın kuzeyinde kalan bölgede düzensiz göçmenleri taşıyan bir botu, Türk kara sularına iterek bölgeden ayrıldığının görüntülendiği aktarıldı.


Açıklamada, Sahil Güvenlik Komutanlığının derhal bilgilendirilerek, söz konusu düzensiz göçmenlerin, bölgeye intikal eden sahil güvenlik botu tarafından kurtarıldığı kaydedildi.

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