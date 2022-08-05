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Yüksek Askeri Şura kararları Resmi Gazete'de

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cankut Taşdan   | 05.08.2022
Yüksek Askeri Şura kararları Resmi Gazete'de

Ankara

Karara göre, 38 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilirken, 16 general ve amiral bir üst rütbeye, 47 albay ise general ve amiralliğe terfi ettirildi.

Ayrıca, 40 general ve amiralin ise görev süreleri bir yıl uzatıldı.

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