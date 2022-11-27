Dolar
18.63
Euro
19.40
Altın
1,754.87
ETH/USDT
1,213.10
BTC/USDT
16,555.00
BIST 100
4,874.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uşak Belediyesi Çocuk Kent Projesi Temel Atma Töreni’nde konuşuyor.
logo
Gündem

YPG/PKK'lı teröristlerin hayattan kopardığı öğretmen Ayşenur Alkan'ın adı görev yaptığı okula verildi

Suriye'nin kuzeyindeki YPG/PKK'lı teröristlerin Gaziantep'in Karkamış ilçesine yönelik roket-havanlı saldırısında hayatını kaybeden öğretmen Ayşenur Alkan'ın adı görev yaptığı okula verildi.

Mehmet Akif Parlak   | 27.11.2022
YPG/PKK'lı teröristlerin hayattan kopardığı öğretmen Ayşenur Alkan'ın adı görev yaptığı okula verildi Fotoğraf: Mehmet Akif Parlak/AA

Gaziantep

Karkamış ilçesinde 21 Kasım'da gerçekleştirilen saldırıda teröristlerin hedefi haline gelen Kocatepe İlkokulu'nda hayatını kaybeden Ayşenur Alkan'ın isminin Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in talimatıyla görev yaptığı okula verilmesi için çalışma başlatıldı.

Yapılan resmi işlemlerin ardından hazırlanan yeni tabela, okulun girişine asılırken, Kocatepe İlkokulu'nun ismi Kocatepe Öğretmen Ayşenur Alkan İlkokulu olarak güncellendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Düzce'de tahliye işlemleri biten binalarda yıkım çalışmaları sürüyor
Osmaniyespor taraftarlarını taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı
İstanbul'da bebek arabalı yolcuyu minibüsten indiren sürücüye para cezası
Düzce'de kurulan çadırlarda 4 bin 24 depremzede konaklıyor
Almanya'da yoğun bakımda tedavi gören öğretmen ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi

Benzer haberler

YPG/PKK'lı teröristlerin hayattan kopardığı öğretmen Ayşenur Alkan'ın adı görev yaptığı okula verildi

YPG/PKK'lı teröristlerin hayattan kopardığı öğretmen Ayşenur Alkan'ın adı görev yaptığı okula verildi

Oyun ve Oyuncak Müzesi'nde 50 bin çocuk topaçla oynamayı öğrendi

Karkamış'ta eğitime 2 gün ara verildi

Düzce'de ihtiyacı bulunan okullarda güçlendirme çalışmalarına devam edilecek

Düzce'de ihtiyacı bulunan okullarda güçlendirme çalışmalarına devam edilecek
YPG/PKK'lı teröristlerin harabeye çevirdiği evine ilk kez girdi

YPG/PKK'lı teröristlerin harabeye çevirdiği evine ilk kez girdi
Kaza nedeniyle TAG Otoyolu'nda kontrollü sağlanan ulaşım normale döndü

Kaza nedeniyle TAG Otoyolu'nda kontrollü sağlanan ulaşım normale döndü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet