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Yenikapı-Hacıosman metro hattında bazı duraklar işletmeye kapatıldı

Metro İstanbul, Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim ve Şişhane istasyonları ile Taksim-Kabataş fünikiler hattının Valiliğin kararı doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapatıldığını bildirdi.

Gökçe Karaköse  | 25.03.2025 - Güncelleme : 25.03.2025
Yenikapı-Hacıosman metro hattında bazı duraklar işletmeye kapatıldı

İstanbul

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ''İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim İstasyonu, Şişhane İstasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır.'' denildi.

Açıklamada, araçların Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferlerine devam edeceği kaydedildi.

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