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Yeni Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Adalet Bakanı Bozdağ tarafından onaylandı

İsmet Karakaş   | 02.09.2022
Yeni Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Adalet Bakanı Bozdağ tarafından onaylandı

Ankara

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yeni Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ni onayladı.

Adalet Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yeni Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından onaylanmıştır. Yayımlanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderilen yeni tarife avukatlarımıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.

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Yeni Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Adalet Bakanı Bozdağ tarafından onaylandı

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