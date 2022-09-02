Yeni Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Adalet Bakanı Bozdağ tarafından onaylandı
Ankara
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yeni Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ni onayladı.
Yeni Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından onaylanmıştır.— T.C. Adalet Bakanlığı (@adalet_bakanlik) September 2, 2022
Yayımlanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderilen yeni tarife avukatlarımıza hayırlı olsun. pic.twitter.com/rJZB8HLnhM
Adalet Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yeni Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından onaylanmıştır. Yayımlanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderilen yeni tarife avukatlarımıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.