Yemek yerken soluk borusu tıkanan kişi "Heimlich" manevrasıyla kurtarıldı
Başkentte bir kafede soluk borusuna yemek kaçan kişinin, yan masada oturan bir vatandaşın uyguladığı "Heimlich" manevrasıyla kurtarıldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Ankara
Başkentte bir kafede soluk borusuna yemek kaçan kişi, yan masada oturan bir vatandaşın uyguladığı "Heimlich" manevrasıyla tekrar hayata döndü.
Çankaya'da bulunan bir kafede yaşanan olayda, soluk borusuna yemek kaçan kişi, kısa süre içinde fenalaşarak nefes almakta zorluk yaşamaya başladı.
Yan masada oturan bir vatandaş, durumu fark ederek, nefes alamayan kişiyi, uyguladığı "Heimlich" manevrasıyla kurtardı.
Yaşanan anlar, kafenin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.