Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 terörist yakalandı
Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 FETÖ mensubunun yakalandığı bildirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, terörle mücadelenin hudutlarda da sürdüğü belirtilerek, "Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.
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Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 18, 2024
Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.
Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. #MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/hQ4h602NnC