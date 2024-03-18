Dolar
32.30
Euro
35.27
Altın
2,160.20
ETH/USDT
3,594.90
BTC/USDT
68,182.00
BIST 100
8,782.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Amasya Devlet Hastanesi Temel Atma Töreni'nde konuşuyor
logo
Gündem

Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 terörist yakalandı

Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 FETÖ mensubunun yakalandığı bildirildi.

Oğuzhan Sarı  | 18.03.2024 - Güncelleme : 18.03.2024
Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 terörist yakalandı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, terörle mücadelenin hudutlarda da sürdüğü belirtilerek, "Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2024 Umre Organizasyonu kapsamında Mekke'de yürütülen hizmetleri inceledi
Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 terörist yakalandı
Kazakistan ve Türkiye, Hazar Denizi'nde güvenliğin sağlanması konusunda işbirliğini görüştü
Enerji işçilerinden İBB yönetimine "maaş zammı" protestosu
Bolu'da Güney Çevre Yolu törenle hizmete açıldı

Benzer haberler

Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 terörist yakalandı

Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 terörist yakalandı

MSB, Steadfast Defender 24 Tatbikatı'nın başarıyla tamamlandığını bildirdi

MSB, Karadeniz'deki mayın gözetleme faaliyeti görüntülerini paylaştı

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Irak sınırındaki birlikleri denetledi

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Irak sınırındaki birlikleri denetledi
Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Yasa dışı yollarla sınırdan geçmeye çalışan 3 terörist yakalandı

Yasa dışı yollarla sınırdan geçmeye çalışan 3 terörist yakalandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet