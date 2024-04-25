Yasa dışı Yahudi yerleşimciler baskın yaptıkları El Halil'deki İbrahim Camisi'nde ayin yaptı
İsrailli onlarca yasa dışı Yahudi yerleşimci, İsrail polisinin koruması altında baskın düzenledikleri işgal altında bulunan Batı Şeria'nın El Halil kentindeki İbrahim Camisi'nde ayin gerçekleştirdi.
Ramallah
İsrail'in sıkı güvenlik önlemleri altında El Halil'in Eski Şehri'ne baskın düzenleyen yasa dışı yerleşimciler, 22 Nisan'da başlayan Hamursuz Bayramı kapsamında ayin yaptı.
Yerleşimle mücadele aktivisti Mufid eş-Şarabati, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun "El Halil'in birçok mahallesini askeri kışlaya çevirdiğini, dükkanları kapattığını ve bölge sakinlerinin bölgede dolaşmasını engellediğini" söyledi.
Filistinli kuruluşların rakamlarına göre, işgal altındaki Kudüs de dahil olmak üzere Batı Şeria'daki yerleşimlerde 164 yerleşim yeri ve 124 ileri karakolda ikamet eden yaklaşık 650 bin İsrailli yerleşimci bulunuyor.
İsrail güçleri radikal yerleşimcilerin İbrahim Camisi'ne yaptığı baskın için El Halil'de yolları kapatırken, sokaklarda çok sayıda İsrail askeri görüldü.
Yahudilerin 22 Nisan'da başlayan Hamursuz Bayramı, 30 Nisan akşamına kadar devam edecek.
Harem-i İbrahim Camisi'ne yönelik ihlaller
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın çevresi kabul edilen El Halil kentindeki Harem-i İbrahim, Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi ile Mescid-i Aksa'dan sonra en kutsal dördüncü cami olarak değerlendiriliyor.
İsrail'in 1967'den beri işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da bulunan cami, 25 Şubat 1994'te sabah namazını kılan Müslümanların üzerine ateş açan Yahudi bir fanatiğin eyleminden sonra kapatılmış ve açıldığında da yarısından fazlası Yahudilere tahsis edilmiş şekilde bölünmüştü.
İsrail, zaman ve mekânsal olarak böldüğü camiyi her yıl 10 gün boyunca (farklı bayramlarda) Müslümanlara tamamen kapatıyor ve Yahudilere tahsis ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.