Dolar
32.52
Euro
34.84
Altın
2,329.55
ETH/USDT
3,106.60
BTC/USDT
63,381.00
BIST 100
9,706.41
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Afrika üzerinden gelen çöl tozu, İstanbul’da etkisini sürdürüyor
logo
Dünya

Yasa dışı Yahudi yerleşimciler baskın yaptıkları El Halil'deki İbrahim Camisi'nde ayin yaptı

İsrailli onlarca yasa dışı Yahudi yerleşimci, İsrail polisinin koruması altında baskın düzenledikleri işgal altında bulunan Batı Şeria'nın El Halil kentindeki İbrahim Camisi'nde ayin gerçekleştirdi.

Qais Omar Darwesh Omar, Ekrem Biçeroğlu  | 25.04.2024 - Güncelleme : 25.04.2024
Yasa dışı Yahudi yerleşimciler baskın yaptıkları El Halil'deki İbrahim Camisi'nde ayin yaptı Fotoğraf: Amer Shallodi/AA

Ramallah

İsrail'in sıkı güvenlik önlemleri altında El Halil'in Eski Şehri'ne baskın düzenleyen yasa dışı yerleşimciler, 22 Nisan'da başlayan Hamursuz Bayramı kapsamında ayin yaptı.

Yerleşimle mücadele aktivisti Mufid eş-Şarabati, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun "El Halil'in birçok mahallesini askeri kışlaya çevirdiğini, dükkanları kapattığını ve bölge sakinlerinin bölgede dolaşmasını engellediğini" söyledi.

Filistinli kuruluşların rakamlarına göre, işgal altındaki Kudüs de dahil olmak üzere Batı Şeria'daki yerleşimlerde 164 yerleşim yeri ve 124 ileri karakolda ikamet eden yaklaşık 650 bin İsrailli yerleşimci bulunuyor.

​​​​​​​İsrail güçleri radikal yerleşimcilerin İbrahim Camisi'ne yaptığı baskın için El Halil'de yolları kapatırken, sokaklarda çok sayıda İsrail askeri görüldü.

Yahudilerin 22 Nisan'da başlayan Hamursuz Bayramı, 30 Nisan akşamına kadar devam edecek.

Harem-i İbrahim Camisi'ne yönelik ihlaller

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın çevresi kabul edilen El Halil kentindeki Harem-i İbrahim, Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi ile Mescid-i Aksa'dan sonra en kutsal dördüncü cami olarak değerlendiriliyor.

İsrail'in 1967'den beri işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da bulunan cami, 25 Şubat 1994'te sabah namazını kılan Müslümanların üzerine ateş açan Yahudi bir fanatiğin eyleminden sonra kapatılmış ve açıldığında da yarısından fazlası Yahudilere tahsis edilmiş şekilde bölünmüştü.

İsrail, zaman ve mekânsal olarak böldüğü camiyi her yıl 10 gün boyunca (farklı bayramlarda) Müslümanlara tamamen kapatıyor ve Yahudilere tahsis ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ÇAYKUR'a 1072 mevsimlik işçi alınacak
Ilgaz Dağı çevresinde Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı etkili oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Başbakanı Bektenov'u kabul etti
MİT'in istihbarat desteğiyle terör örgütü DEAŞ'ın 2 sözde sorumlusu yakalandı
Anayasa Mahkemesinin 62. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi

Benzer haberler

Yasa dışı Yahudi yerleşimciler baskın yaptıkları El Halil'deki İbrahim Camisi'nde ayin yaptı

Yasa dışı Yahudi yerleşimciler baskın yaptıkları El Halil'deki İbrahim Camisi'nde ayin yaptı

BM: Yardımların Gazze'nin tamamına ulaştırılamaması felaketle sonuçlanabilir

İsrail güçleri, Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı

Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler ile İsrail askerlerinin saldırılarında 6 Filistinli yaralandı

Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler ile İsrail askerlerinin saldırılarında 6 Filistinli yaralandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet