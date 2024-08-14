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Yasa dışı yollarla sınırlardan geçmeye çalışan 3'ü terörist 5 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü terör örgütü mensubu 5 kişinin yakalandığını bildirdi.

Oğuzhan Sarı  | 14.08.2024 - Güncelleme : 14.08.2024
Yasa dışı yollarla sınırlardan geçmeye çalışan 3'ü terörist 5 kişi yakalandı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan ikisinin FETÖ, birinin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

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