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Yargıtaydaki YSK üyeliği seçiminde ilk 3 turda hiçbir üye salt çoğunluğu sağlayamadı

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) görev süresi dolacak 5 üyesinin yerine Yargıtay kontenjanından gelecek 3 üyenin belirlenmesi için Yargıtayda gerçekleştirilen seçimlerin ilk 3 turunda hiçbir üye salt çoğunluğu sağlayamadı.

İsmet Karakaş   | 16.01.2023
Yargıtaydaki YSK üyeliği seçiminde ilk 3 turda hiçbir üye salt çoğunluğu sağlayamadı

Ankara

Yargıtay kontenjanından YSK üyeliğine seçilen Kurul Başkanı Muharrem Akkaya, Cengiz Topaktaş ve Kürşat Hamurcu ile Danıştay kontenjanından seçilen Başkanvekili Erhan Çiftçi ve Yunus Aykın'ın görev sürelerinin dolması nedeniyle 5 yeni üyenin belirlenmesi için Yargıtaydaki seçimler başlarken, Danıştayda seçimlere ise yarın başlanacak.

Bu kapsamda Yargıtay Genel Kurulunda 3 tur yapılan ve 16 Yargıtay üyesinin aday olduğu seçimde, hiçbir üye salt çoğunluğu elde edemedi.

Yargıtaydan YSK üyeliğine aday olanların seçilebilmesi için 355 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğunun oyunu alması gerekiyor.

Yeni üyeler belirlendikten sonra YSK'de başkanlık seçimi yapılacak

Görev süresi dolan YSK'nin 11 üyesinden 5'inin yerine Yargıtay ve Danıştaydan seçilecek yüksek yargıçlar, yemin ederek görevine başlayacak.

Yemin töreninin ardından görev süresi devam eden üyeler Ahmet Yener, Mahmut Akgün, Ekrem Özübek, Orhan Usta, Ali Ürker ve Battal Öğüt ile yeni seçilen 5 üye arasında YSK Başkanlığı için seçim yapılacak.

Gizli oyla yapılacak seçimde en çok oy alan, YSK'nin yeni başkanı olacak. Yeni üyeler de başkanlık için aday olabilecek.

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