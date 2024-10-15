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Yargıtay, faili meçhul cinayetler davasında verilen düşme ve beraat kararlarını onadı

Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ile bazı eski özel harekat polislerinin de arasında olduğu 16 sanığa 1990'lı yıllarda işlenen bazı faili meçhul cinayetlerle ilgili açılan davada verilen beraat ve düşme kararları Yargıtay 1. Ceza Dairesince onandı.

İsmet Karakaş  | 15.10.2024 - Güncelleme : 15.10.2024
Yargıtay, faili meçhul cinayetler davasında verilen düşme ve beraat kararlarını onadı

Ankara

Daire, Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesince 26 Mayıs 2023'te sanıklar Mehmet Ağar, Abbas Semih Sueri, Alper Tekdemir, Ayhan Akça, Ayhan Çarkın, Ayhan Özkan, Enver Ulu, Ercan Ersoy, İbrahim Şahin, Lokman Külünk, Mehmet Korkut Eken, Muhsin Korman, Nurettin Güven, Seyfettin Lap, Uğur Şahin ve Yusuf Yüksel hakkında verilen karara ilişkin temyiz incelemesini tamamladı.

Buna göre, maktuller Namık Erdoğan, Haci Karay, Adnan Yıldırım ve Yusuf Ekinci'ye yönelik "nitelikli kasten öldürme" suçlarından sanıklar hakkındaki hükümlerin zamanaşımı nedeniyle düşmesine karar verildi.

Daire, maktuller Abdülmecit Baskın ile Behçet Cantürk'e yönelik suçlamalar yönünden sanıklar hakkında verilen düşme kararları ile maktuller Medet Serhat ile Faik Candan yönünden beraat kararlarının onanmasını kararlaştırdı.

Davanın geçmişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 19 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşması 16 Nisan 2014'te görüldü, 13 Aralık 2019'da ise karar verildi.

Buna göre yargılama sırasında ölen sanık Ahmet Demirel ve Ziya Bandırmalıoğlu hakkındaki dava düşürülmüştü.

Kendisine ulaşılamayan sanık "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım'ın dosyası ise ayrılmıştı.

Ağar'ın da aralarında bulunduğu sanıkların beraatine hükmedilmiş, dosya kanun yolu incelemesi için Ankara Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmişti.

İncelemeyi tamamlayan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, 5 Nisan 2021'de beraat kararlarını bozarak yeniden yargılama için dosyayı Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti.

Yapılan yeniden yargılamada mahkeme, sanıklar hakkında beraat ve düşme kararı vermişti.

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