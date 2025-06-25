Dolar
39.75
Euro
46.14
Altın
3,315.13
ETH/USDT
2,437.60
BTC/USDT
107,418.00
BIST 100
9,414.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi" için bulunduğu Hollanda'nın Lahey kentinde İngiltere Başbakanı Starmer ile bir araya geldi NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Lahey’de NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne ilişkin basın toplantısı düzenliyor
logo
Gündem

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı İşçimen'e saldıran 2 sanığa hapis cezası

Kadıköy'de geçen yıl Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e saldıran 2 sanıktan birine 1 yıl 8 ay, diğerine 1 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Büşra Alakoyun  | 25.06.2025 - Güncelleme : 25.06.2025
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı İşçimen'e saldıran 2 sanığa hapis cezası

İstanbul

Anadolu 88. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında, sanık avukatları ve müşteki avukatı hazır bulundu. Müşteki Necip Cem İşçimen ise Ankara Adliyesi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya bağlandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Cumhuriyet savcısı önceki celse vermiş olduğu mütalaasını tekrar ederek, sanık Erol Gök'ün "hakaret", "kasten yaralama" ve "mala zarar verme" suçundan 10 ay 15 günden 4 yıl 10 aya kadar, sanık Tayfun Tahsin İlgün'ün ise "hakaret" ve "kasten yaralama" suçlarından 7 ay 15 günden 3 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Kararını açıklayan hakim, sanık Erol Gök'ü "hakaret" suçundan 7 ay, "kasten yaralama" suçundan 10 ay, "mala zarar verme" suçundan 3 ay olmak üzere toplam 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

Diğer sanık Tayfun Tahsin İlgün ise "hakaret" suçundan 7 ay, "kasten yaralama" suçundan 7 ay olmak üzere toplamda 1 yıl 2 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Her iki sanık için de hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verilerek, cezada ertelemeye gidilmedi.

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen, 31 Ağustos 2024'te Feneryolu Mahallesi'ndeki otoparktan çıktığı sırada 2 kişinin saldırısına uğramış, aracın plaka bilgisinden kimlikleri tespit edilen saldırganlar Erol Gök ve Tayfun Tahsin İlgün tutuklanmış, bir süre sonra da tahliye edilmişlerdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran ve Irak'ta mahsur kalan uçakların Türkiye'ye getirilmesi için çalışmalar devam ediyor
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı İşçimen'e saldıran 2 sanığa hapis cezası
İstanbul'da yarın 798 konut ve iş yeri hak sahiplerine teslim edilecek
Karadenizli sanatçı Kazım Koyuncu, vefatının 20. yılında mezarı başında anıldı
Karabük'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Benzer haberler

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı İşçimen'e saldıran 2 sanığa hapis cezası

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı İşçimen'e saldıran 2 sanığa hapis cezası

Alacaklısını foseptik çukuruna atan sanığa, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ceza

Yargıtay casus yazılımla eşinin yazışmalarını kaydeden kişinin cezalandırılmasına hükmetti

Yargıtay, evinin çevresinde dolaştığı kadına çiçek gönderen kişiye "cinsel taciz"den verilen cezayı bozdu

Yargıtay, evinin çevresinde dolaştığı kadına çiçek gönderen kişiye "cinsel taciz"den verilen cezayı bozdu
Yargıtay, kişisel veri içeren ceza tutanağının sosyal medyada paylaşılmasını suç saydı

Yargıtay, kişisel veri içeren ceza tutanağının sosyal medyada paylaşılmasını suç saydı
Narin Güran cinayetinde sanık Yüksel Güran'a verilen cezanın bozulması için temyiz başvurusu

Narin Güran cinayetinde sanık Yüksel Güran'a verilen cezanın bozulması için temyiz başvurusu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet