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Yaraları sarmak isteyen ünlü isimler deprem bölgesinde

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından ünlü müzisyen ve oyuncular, depremden etkilenen bölgelere giderek yardım faaliyetlerine destek verdi.

Ömer Faruk Yıldız   | 09.02.2023
Yaraları sarmak isteyen ünlü isimler deprem bölgesinde

Istanbul

Birçok ünlü isim, sosyal medya üzerinden topladığı bağışları tırlara yükleyip ihtiyaç duyulan illere gönderirken bazı sanatçılar yardımları bizzat götürdü.

Ahbap derneğinin kurucusu, müzisyen Haluk Levent, depremin duyulmasının hemen ardından Hatay'a giderek derneğin yardım çalışmalarına bizzat katıldı. Sosyal medya hesaplarında ihtiyaçları ve gelişmeleri paylaşan sanatçı, çadır, jeneratör ve gıda gibi bölgedeki ihtiyaçları karşılamak amacıyla bugün İstanbul'a döndü.

Hatay'da sıcak yemek, barınma, ısınma ve diğer temel ihtiyaçları gidermek amacıyla kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile Hatay'da bulunan oyuncu Gamze Özçelik, son paylaşımında, enkazdan kurtarılan bir bebeğin fotoğrafını paylaşarak, "Bugün bir mucizeye tanıklık ettik." ifadelerini kullandı.

Oyuncu Mert Fırat "İhtiyaç Haritası" aracılığıyla Hatay'da yardım çalışmalarına destekte bulundu. Kişisel Instagram hesabında bugün Adana'dan bir video yayınlayan sanatçı, "Gönüllü ihtiyacımız var. İhtiyaç Haritası üzerinden başvurunuzu bekliyoruz. Adana, Hatay, Maraş, Adıyaman'da depo gönüllüleri arıyoruz." paylaşımında bulundu.

"Ulaşılamayan köylere gitmeyi hedefliyoruz"

Dün sosyal medya hesaplarında Hatay'a doğru yola çıktığını duyuran Yağmur Atacan, "Biz eşya götürmüyoruz. AFAD'dan aldığımız izinle off-road araçlarla yardıma gidiyoruz. Tırlarla bölgeye giden yardımları, ulaşılamayan küçük köylere götürebilmeyi hedefliyoruz." dedi.

Atacan ayrıca gönüllü olarak gidenlere, organize olmadan ve izinsiz yola çıkmama uyarısında bulundu.

Müzisyen Murat Kekilli, depremin ardından Hatay'a giderek Kızılay'ın sıcak yemek dağıtımı faaliyetlerine destek verdi.

Kekilli, bölgede ekipman ve yardım malzemelerinin bulunduğunu fakat GSM operatörlerinin zayıflığı sebebiyle koordinasyon eksikliği yaşandığını belirterek yetkililere çağrıda bulundu.

Elbistan'da yardım faaliyetlerine destek veren yönetmen Muhammed Erkam Bülbül de Twitter hesabında, "Sabah itibariyle Elbistan'da Türkiye'nin her yerinden tırlar yığılmış durumda. AFAD çadırları, iş makineleri. Enkaz başında gece boyunca ve şu an çalışmalar tam hızla devam ediyor. Devleti de milleti de iliklerinize kadar görebiliyorsunuz burada." ifadelerini paylaştı.

Oyuncu ve sunucu Hakan Hatipoğlu ile oyuncu Ekin Mert Daymaz da Hatay'daki durumu sık sık takipçileriyle paylaşıyor.

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