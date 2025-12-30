Dolar
Gündem

Yalova'daki DEAŞ operasyonuyla ilgili "provokatif paylaşım" yapan 16 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yalova'da dün DEAŞ terör örgütüne yapılan operasyonla ilgili sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşım yapan 16 kişinin yakalandığını bildirdi.

Sefa Bilgitekin  | 30.12.2025 - Güncelleme : 30.12.2025
Yalova'daki DEAŞ operasyonuyla ilgili "provokatif paylaşım" yapan 16 şüpheli yakalandı Fotoğraf: Mustafa Yılmaz/AA

Ankara

Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Yalova'da dün DEAŞ terör örgütüne yapılan operasyon ile ilgili sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşım yapan 16 şahıs yakalanmıştır. Sosyal medyada kaynağı belirsiz, manipülatif, olumsuz ve gerçek dışı paylaşımlar dezenformasyon üretmeye yöneliktir. Bu tür provokatif içerikli yayın yapanlar hakkında, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve Güvenlik Daire Başkanlığımız çalışmalarını sürdürmektedir. Vatandaşlarımızın yalnızca resmi kaynaklardan yapılan bilgilendirmeleri esas almalarını rica ediyoruz."

