FIFA Kokart Töreni
logo
Ekonomi

Yalova'da çiçek mezatında Sevgililer Günü yoğunluğu

Yalova'da, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle düzenlenen mezata sektör temsilcilerinin ilgisi yoğun oldu.

Sıtkı Yıldız  | 10.02.2026 - Güncelleme : 10.02.2026
Yalova'da çiçek mezatında Sevgililer Günü yoğunluğu Fotoğraf: Sıtkı Yıldız/AA

Yalova

Türkiye genelinde 18 şube ve 6 bin süs bitkisi üreticisi bulunan Flora Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifi'nin Yalova'daki mezatı, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle yoğun geçti.

Mezatı gezen Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç ve mezatı düzenleyen yetkililerden bilgi aldı.

Usta, gazetecilere yaptığı açıklamada, 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde en önemli mezat satışlarından birisinin Yalova'da yapıldığını hatırlattı.

Göreve başladıktan sonra ilk mezatı bizzat yerinde gözlemlemek istediğini aktaran Usta, şöyle konuştu:

"Süs bitkileri ve kesme çiçekte Yalova'mız Türkiye'nin en önde gelen illerinden birisi. Özellikle Yalova, orkide, şebboy ve lilyumda Türkiye'nin en önde gelen üretim merkezlerinden biri. Orkidede yaklaşık yüzde 90 civarındaki Türkiye'nin üretimi Yalova'dan gerçekleşiyor. Bu mezattaki üreticilerimizin bol ve bereketli kazançlar elde etmesini diliyorum. Yalova'ya inşallah bütün alanlarda olduğu gibi süs bitkileri ve kesme çiçekle de layık olduğu yere daha da ileriye taşıyacağız."

Çiçek satışlarında 7-8 kat artış yaşanıyor

İlmeç ise Yalova'nın süs bitkileri üretiminde önemli bir merkez olduğunu belirterek, yaklaşık 1100 dekarlık alanda kesme çiçek üretimi yapıldığını anlattı.

Sevgililer Günü öncesinde çiftçilerin alın terinin ve emeğinin pazara ulaşmasında önemli bir katkısı olan çiçek mezadı ile üreticilerin ürünlerini satıcılara ulaştırdığına vurgu yapan İlmeç, şöyle devam etti:

"14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde normalden yaklaşık 7-8 kat daha fazla ürün satışı yapılıyor. Yalova süs bitkileri açısından önemli bir merkez ve ilimizde yaklaşık 8 bin dekarlık bir alanda süs bitkileri yetiştiriciliği gerçekleştiriliyor. Bu anlamda da ilimizde öne çıkmış ürünler açısından özellikle Türkiye'de yetişen orkidenin yüzde 99'luk kısmını ilimizde yetiştirmekteyiz. Özellikle kesme, şebboy, hüsnüyusuf, lilyum gibi çiçeklerin de önemli bir kısmı ilimizde üretilmekte."

Hafta boyunca yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak
Yurdun doğusundaki bazı iller için kuvvetli kar, Batı Akdeniz için fırtına uyarısı
Alanya'da tam doluluğa ulaşan Dim Barajı'ndan su tahliyesi yapıldı
"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Bilecik'te yapılacak konutların kurası çekildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 ülkenin büyükelçisini kabul etti
