Ekonomi

Antalya'da suda yetiştirilen laleler iç piyasada yoğun talep görüyor

Türkiye'nin kesme çiçek sektöründe merkez üssü konumundaki Antalya'da, topraksız tarım uygulamaları kapsamında sadece su kullanılarak üretilen laleler, iç piyasada satışa sunuluyor.

Hatice Özdemir Tosun  | 07.02.2026 - Güncelleme : 07.02.2026
Antalya'da suda yetiştirilen laleler iç piyasada yoğun talep görüyor Fotoğraf: Orhan Çiçek/AA

Antalya

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde faaliyet gösteren Flash Tarım ve Aktif Fide firması, yaklaşık 19 yıl önce laleleri anavatanına döndürmek amacıyla suda lale üretimine başladı.

Yurt dışından getirilen soğanlar, dik olarak su kaplarına yerleştiriliyor ve bu şekilde soğuk hava deposunda bir ay kadar bekletiliyor. Köklendikten sonra seraya çıkarılan laleler, su dolu kasalar içerisinde bekletiliyor ve büyüdüklerinde hasat ediliyor.

Yılda 300 ile 500 bin arası üretim yapılıyor

Fide firmasının işletme müdürü ziraat mühendisi Anıl Yolcular İrik, AA muhabirine, firmada 19 yıldır su kültüründe lale üretimi gerçekleştirdiklerini söyledi.


Özel günlere yönelik üretim yaptıklarını belirten İrik, "Yılda 300 bin ila 500 bin arasında üretim yapıyoruz. 4 aylık bir üretim sezonumuz var." dedi.

İrik, şu anda 14 Şubat taleplerini karşılamaya çalıştıklarını ifade etti.

Üretimin tamamını iç piyasada değerlendirdiklerine işaret eden İrik, "Şu an için ihracatımız yok ama çalışmalarımız var. Bizim için önceliğimiz iç pazar. İç pazara satış yapıyoruz. Talep çok güzel, talebi karşılamakta zorlanıyoruz." diye konuştu.

Anıl Yolcular İrik, pembe, sarı, mor, beyaz, sarı-kırmızı gibi çift renklerde üretim yaptıklarını kaydetti.

Suda üretim ile alandan tasarruf sağlandığını aktaran İrik, topraklı tarımda üretimde daha fazla alana ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

Suda üretimin her açıdan avantajlı olduğunu anlatan İrik, "Yurt dışından soğan alıyoruz. Bunları taslarımıza dik dikimlerini gerçekleştiriyoruz, bir ay kadar depoda köklenmelerini ve büyümelerini bekliyoruz. Bir ay sonunda araziye alıyoruz." ifadelerini kullandı.

İrik, herhangi bir şekilde ilaç ve gübre kullanmadan doğal bir şekilde üretim yaptıklarını sözlerine ekledi.

