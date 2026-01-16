Dolar
43.28
Euro
50.25
Altın
4,601.82
ETH/USDT
3,308.80
BTC/USDT
95,700.00
BIST 100
12,547.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Akıllı Ulaşım Sistemi Elektronik Denetleme ve Akıllı Kavşak Projesi Tanıtım Töreni
logo
Gündem

Yağışlar Trakya'daki barajlara can suyu oldu

Trakya'da etkili olan kar ve sağanak yağışlar, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'ndeki barajların toplam su miktarını artırdı.

Özgün Tiran  | 16.01.2026 - Güncelleme : 16.01.2026
Yağışlar Trakya'daki barajlara can suyu oldu Fotoğraf: Özgün Tiran/AA

Kırklareli

Devlet Su İşleri (DSİ) 11. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Trakya'da DSİ'nin sorumluluk sahasında bulunan 14 barajda 15 Ocak itibarıyla toplam 425 milyon 539 bin metreküp su bulunuyor.

Barajlarda 6 Ocak'ta 377 milyon 248 bin metreküp olarak ölçülen su miktarı, son yağışların etkisiyle 9 günde 48 milyon 291 bin metreküp arttı.

Yetkililer, barajlardaki su seviyesinin gelecek günlerde dağlardaki karın erimesiyle daha da yükselmesini bekliyor.

Yağışlardan en fazla Kırklareli barajları yararlandı. Trakya'daki barajlarda şu an en fazla suyun bulunduğu il Edirne oldu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Edirne'deki 6 barajda toplam 229 milyon 39 bin metreküp, Kırklareli'ndeki 4 barajda 91 milyon 436 bin metreküp, Tekirdağ'daki 4 barajda ise 105 milyon 64 bin metreküp su bulunuyor.

Son yağışların ardından en fazla suyu Kırklareli barajları aldı.

Bu süreçte Kırklareli barajlarına 33 milyon 218 bin metreküp, Edirne barajlarına 14 milyon 688 bin metreküp, Tekirdağ barajlarına ise 385 bin metreküp su girişi oldu.

Öte yandan, Tekirdağ'da Naipköy ve Türkmenli barajları ile Edirne'de Kadıköy Barajı'nın su seviyesinin kritik düzeyde olduğu bildirildi.

"Toprağa düşen her damla çok kıymetli"

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, AA muhabirine, yağışlarla birlikte Trakya'daki barajların su seviyelerinde belirgin artış yaşandığını söyledi.

Bölgede uzun süredir sağanak ve kar yağışının beklendiğini ifade eden Şaylan, toprağa düşen her bir damlanın büyük önem taşıdığını vurguladı.

Şaylan, Trakya'da yaklaşık 5 yıldır ciddi kuraklık yaşandığına dikkati çekerek, "Son yağışlar çok verimli oldu. Köylerdeki göletler dolmaya başladı. Ormanlardaki derecikler yeniden akıyor, eski şelaleler oluşuyor. Yağışlar sevindirici. Toprak doydu, ormanlar doydu. Bundan sonraki yağışlarla birlikte baraj ve göllere su gelişi daha da artacaktır." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Karayolları Genel Müdürlüğü 150 sözleşmeli personel alacak
Konya, 2026 İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Başkenti seçildi
Türk Kızılay bu yıl da 3 milyon üniteden fazla kan bağışına ulaşmayı hedefliyor
Dünyayı bu yıl da aşırı sıcaklar bekliyor
Yağışlar Trakya'daki barajlara can suyu oldu
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Yağışlar Trakya'daki barajlara can suyu oldu

Yağışlar Trakya'daki barajlara can suyu oldu

Kastamonu'da kar altındaki mendereslerin kış güzelliği

Doğuda etkili olan dondurucu soğuklar yaşamı güçleştiriyor

Kar ve soğuk havada besicilerin zorlu mesaisi sürüyor

Kar ve soğuk havada besicilerin zorlu mesaisi sürüyor
Ordu'nun bazı ilçelerinde eğitime ara verildi

Ordu'nun bazı ilçelerinde eğitime ara verildi
Karla mücadele ekipleri köylere ulaşım için seferber oldu

Karla mücadele ekipleri köylere ulaşım için seferber oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet