Gündem

Doğuda etkili olan dondurucu soğuklar yaşamı güçleştiriyor

Erzurum, Ardahan, Tunceli, Kars, Ağrı ve Sivas'ta dondurucu soğukların etkisiyle dereler buz tuttu, bina çatılarında dev buz sarkıtları oluştu.

Cüneyt Çelik, Günay Nuh, Hilmi Tunahan Karakaya, Hüseyin Demirci, Sidar Can Eren, Abdullah Söylemez, Anıl Aydın  | 16.01.2026 - Güncelleme : 16.01.2026
Doğuda etkili olan dondurucu soğuklar yaşamı güçleştiriyor Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Ankara

Erzurum'da gece saatlerinde etkili olan kar, yerini soğuk havaya bıraktı.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 16 derece ölçüldüğü kentte, kar yağışı nedeniyle yollar, kaldırımlar, park ve bahçeler ile araçların üzeri karla kaplandı.

Sabahın erken saatlerinde vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Ev ve iş yerlerinin çatılarında buz sarkıtlarının oluştuğu şehirde bazı vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için üzerine naylon örttü.

Ardahan

Ardahan'da da soğuk hava ve kar etkili oluyor.

Sabah saatlerinde kısa süreli yağan kar, etrafı beyaza bürüdü.

Buzla kaplı yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Tunceli

Tunceli'de de hava sıcaklığı sıfırın altında 8 dereceye düştü.

Soğuk havanın etkisiyle dereler buz tuttu, ağaçlarda kırağı oluştu.

Ekipler buzlanan yollarda tuzlama çalışması yaptı.

Kars

Soğuk havanın etkisini sürdürdüğü Kars'ta dereler buzla kaplandı, bina çatılarında dev buz sarkıtları oluştu.

Vatandaşlar halı ve battaniyelerle araçlarını soğuktan korumaya çalışıyor.

Kar yağışının ardından beyaza bürünen Kars Kalesi ve çevresi güzel görüntüler oluşturdu.

Sarıkamış ilçesinde de dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor. Kimi esnaf iş yerinin buzla kaplı camlarını pürmüzle ısıtarak açmaya çalıştı.

Vatandaşlardan Adem Boydak, çok soğuk günler yaşadıklarını belirterek, "Kar yağışından sonra dondurucu soğuklar başladı. Akşamları eksi 20'leri görüyoruz, çok zor günler geçiriyoruz." dedi.

Ağrı

Ağrı'da da dondurucu soğuklar etkili oluyor.

Nehir ve derelerin buz tuttuğu kentte, çatılarda buz sarkıtları oluştu.

Sivas

Gece saatlerinde başlayan kar yağışının ardından kent beyaza büründü.

Sivas Belediyesi ekiplerince il merkezinde kar küreme ve tuzlama çalışması yürütülürken, İl Özel İdaresi ekipleri de köy yollarında çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, kar yağışı sonrası tarihi Valilik binası arkasındaki bir ağaçta mahsur kalan yavru kedi, belediye kar temizleme ekiplerince kurtarıldı.

