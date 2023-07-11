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Van'da askeri araçla otomobil çarpıştı, bir kişi öldü, 12 asker yaralandı

Van'ın Gürpınar ilçesinde askeri araçla otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 12 asker yaralandı.

Mesut Varol, Necat Hazar  | 11.07.2023 - Güncelleme : 11.07.2023
Van'da askeri araçla otomobil çarpıştı, bir kişi öldü, 12 asker yaralandı

Van

Van-Hakkari kara yolu 43. kilometresindeki Gündoğdu mevkisinde 34 SP 2824 plakalı otomobille askeri araçla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine AFAD, UMKE, sağlık, ambulans helikopter, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Jandarma ve polis, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Bir kişinin hayatını kaybettiği kazada yaralanan 12 asker, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza yerine Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış da gelerek bilgi aldı.

Yolda ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

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