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Yaşam

Babasından kaligrafi sanatını öğrenen Yusufcan, ürettiği eserleri sanatseverlerle buluşturuyor

Van'ın İpekyolu ilçesinde babasından öğrendiği kaligrafi sanatına yönelen 13 yaşındaki Yusufcan Zahiroğlu, yaptığı eserleri sergi ve fuarlarda sanatseverlerin beğenisine sunuyor.

Nazlı Timur  | 01.07.2025 - Güncelleme : 01.07.2025
Babasından kaligrafi sanatını öğrenen Yusufcan, ürettiği eserleri sanatseverlerle buluşturuyor Fotoğraf: Nazlı Timur/AA

Van

Kaligrafi sanatçısı olan babası Ahmet Zahiroğlu'nun çalışmalarından etkilenerek bu alana ilgi duyan Yusufcan, babasının da desteğiyle sürekli kendini geliştiriyor.

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Hazırladığı eserleri babasıyla katıldığı fuar ve sergilerde sanatseverlerle buluşturan Zahiroğlu, hem sanatseverlerin takdirini alıyor hem de yaşıtlarına örnek oluyor.

​​​​​​​Yusufcan Zahiroğlu, babasından öğrendiği kaligrafi sanatını severek yaptığını söyledi.

Merak üzerine babasının yaptığı sanata yöneldiğini anlatan Zahiroğlu, "Babamın yanına giderek bana da bu sanatı öğretmesini istedim. Babam da bana kağıt kalem verdi ve yazmaya başladım. Kitap fuarlarında, sergilerde babamın yanına geliyorum. Birlikte yazı yazıyoruz. Hangi sanatı seviyorsanız yapın. Sanatla ilgilenmek çok güzel." dedi.

Baba Ahmet Zahiroğlu da oğlunun icra ettiği sanatla yaşıtlarına örnek olduğunu belirtti.

9 yıldır kaligrafi sanatıyla ilgilendiğini kaydeden Zahiroğlu, "Sanata başladıktan sonra Yusufcan yanıma geliyordu ve evde çalışmalarımı izliyordu. Bir gün 'Baba, bende yapabilir miyim?' dedi. Yapabilirsin dedim ve kalem kağıt verdim. Merak edip sevdiği için devam etti ve kendini geliştirdi. Fuarlarda bana eşlik ediyor ve çocuklara örnek oluyor. Mutluyuz." diye konuştu.

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