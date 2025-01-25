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Valinin makam aracı TOGG, Gazze ve Muğlalı çiftin gelin arabası oldu

Muğla Valisi İdris Akbıyık, evlenen Gazzeli İmadeddin Younis ve Muğlalı Medine Münteha'nın düğününe makam aracı TOGG'u gelin arabası olarak tahsis ederek, nikah şahidi oldu.

Osman Akça  | 25.01.2025 - Güncelleme : 25.01.2025
Valinin makam aracı TOGG, Gazze ve Muğlalı çiftin gelin arabası oldu

Muğla

Filistin'nin Gazze kentinde yaşayan İmadeddin Younis ile Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yaşayan Medine Münteha ateşkes sağlanmasının ardından evlilik kararı aldı.

Muğla Öğretmenevi'nde düzenlenen ancak Gazze'deki savaş ve çatışmalar nedeniyle damadın ailesinin katılamadığı düğünde, Vali Akbıyık çifti yalnız bırakmadı.

Akbıyık, TOGG makam aracını gelin arabası olarak tahsis ederek düğün konvoyuna öncülük etti.

Nikah törenine de katılan ve çiftin nikah şahitliğini üstlenen Akbıyık, burada yaptığı konuşmada, sadece bir evliliğe değil aynı zamanda barışa ve umuda dair bir mesaj verilmesine tanıklık ettiklerini söyledi.

Akbıyık, Gazze'deki zor şartlar nedeniyle ailesi düğüne katılamayan damada ve geline ömür boyu mutluluk diledi.

Genç çift ise en mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan Akbıyık'a teşekkür etti.

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