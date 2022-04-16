Valilik ve kaymakamlıklar ülke genelinde yetimler için iftar verdi

Ankara
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla iftar verildi.
Kaymakamlık tarafından ilçedeki bir restoranda düzenlenen programda çocuklar için çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.
Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından Vali Vasip Şahin'in eşi Şeyma Şahin ve diğer protokol üyelerinin eşleri, masaları gezerek çocuklara çeşitli hediyeler verdi.
Vali Şahin, burada yaptığı konuşmada, iyi yetişmemiş, birtakım şeylerden mahrum bırakılmış insanların oluşturduğu toplumlarda barışı, huzuru ve sükunu hakim kılmanın zor olduğuna işaret ederek, "Onun için hem kendi huzurumuz hem milletimizin huzuru hem insanlığın huzuru için ne olur kimsesizlere, muhtaçlara, özellikle de garip gurebaya, yetime hep birlikte el uzatalım, hep birlikte sahip çıkalım." diye konuştu.
Programa, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Kaymakam Abdullah Selim Parlar, Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve eşleri ile yetimler, şehit ve gazi çocukları, dezavantajlı çocuklar ve aileleri katıldı.
Eskişehir
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Eskişehir İl Müdürlüğünün Tepebaşı ilçesindeki Çocuk Evleri'nde kalan 7-18 yaşlarında 28 çocuk için Ali Güven Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Uygulama Oteli'nde iftar programı düzenlendi.
İftarda palyaçolar çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.
Öte yandan Eskişehir'de İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği (İHH) tarafından Eskişehir Öğretmenevi'nde düzenlenen etkinlikte Kur'an-ı Kerim okundu.
Mardin
Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, yetim ve aileleriyle iftarda bir araya geldi.
Valilik ve Büyükşehir Belediyesi tarafından bir otelde düzenlenen programda konuşan Demirtaş, 15 gündür iftar programları düzenlendiklerini ancak bugünkü iftarın çok farklı ve önemli olduğunu söyledi.
Vali Demirtaş ve AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya, çocuklara kitap ve çeşitli hediyeler verdi.
Kilis'te yetimler iftarda buluştu
Kilis'te "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla iftar programı düzenlendi.
Valilik ve hayırsever iş insanı Ömer Faruk Yonucuoğlu tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda yetim çocuklar ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen iftar programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
İftar öncesi konuşan Kilis Valisi Recep Soytürk, bugün Kilis'in her kesiminden insanlarla ortak sofrayı paylaştıklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.
Kütahya
İHH Kütahya İnsan Yardım Derneği tarafından kentteki bir otelde düzenlenen programa, çok sayıdaki yetim çocuk ve yakınları katıldı.
Konuşmaların ardından Hacivat-Karagöz gösterisi sunuldu.
Program, iftara katılan çocuklara harçlık ve çeşitli hediyelerin verilmesiyle sona erdi.
Ardahan
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından bir lokantada düzenlenen iftar programına Vali Hüseyin Öner, aileler ve çocuklar katıldı.
Programda çocuklarla bir süre sohbet eden Öner, çeşitli hediyeler verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.