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Üsküdar'da yapımı tamamlanan cami ve aile sağlığı merkezi açıldı

Üsküdar Belediyesi tarafından yapılan Üsküdar 9 No'lu Aile Sağlığı Merkezi ile Albayrak Camii, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Elif Somuncu  | 18.08.2023 - Güncelleme : 18.08.2023
Üsküdar'da yapımı tamamlanan cami ve aile sağlığı merkezi açıldı Fotoğraf: Abdulhamid Hoşbaş/AA

İstanbul

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki tören, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, yaptığı konuşmada, son 10 yılda tarihi ve deprem riski taşıyan 125 caminin yenilendiğini belirterek, yeni yapılan camiye de vatandaşların gelmesini arzu ettiklerini söyledi.

Aile sağlığı merkezinin de ulaşım açısından vatandaşlara yakın olduğunu dile getiren Türkmen, Üsküdar'ın neredeyse tamamında aile sağlığı merkezi bulunduğunu ve yenilerinin yapılmaya devam ettiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından çocukların kestiği kurdeleyle caminin ve aile sağlığı merkezinin açılışı gerçekleştirildi. Türkmen ile Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, İlçe Müftüsü İbrahim Yavuz ile vatandaşlar camiyi ve aile sağlığı merkezini gezdi.

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