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Üsküdar'da patlamanın yaşandığı binada yıkım çalışması başladı

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde patlamanın meydana geldiği 3 katlı binada yıkım çalışmaları başladı.

Tansel Parlak   | 07.02.2022
Üsküdar'da patlamanın yaşandığı binada yıkım çalışması başladı Fotoğraf: Elif Öztürk Özgöncü/AA

İstanbul

Valide Atik Mahallesi Abacı Dede Sokak'taki 3 katlı binanın en üst katında patlama meydana geldi.

Patlama nedeniyle yaralanan 4 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

İş makinelerinin getirtildiği binada hazırlıklar yapılarak yıkım çalışması başlatıldı.

Polis ve zabıta ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

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