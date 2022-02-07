Üsküdar'da patlamanın yaşandığı binada yıkım çalışması başladı
İstanbul'un Üsküdar ilçesinde patlamanın meydana geldiği 3 katlı binada yıkım çalışmaları başladı.
İstanbul
Valide Atik Mahallesi Abacı Dede Sokak'taki 3 katlı binanın en üst katında patlama meydana geldi.
Patlama nedeniyle yaralanan 4 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
İş makinelerinin getirtildiği binada hazırlıklar yapılarak yıkım çalışması başlatıldı.
Polis ve zabıta ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.