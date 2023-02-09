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Adıyaman Atatürk Bulvarı’ndaki 8 katlı bir apartmanda arama kurtarma çalışması devam ediyor Adana merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi 71477. Sokak Zeray Apartmanı’nda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen, 3 aylık maaşını deprem bölgesine bağışladı

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, tüm belediye personelinin 5'er bin lira, müdür ve yöneticilerin birer aylık, kendisinin de 3 aylık maaşını deprem bölgelerine bağışladığını duyurdu.

Filiz Kınık Öz   | 09.02.2023
Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen, 3 aylık maaşını deprem bölgesine bağışladı

İstanbul

Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gün tek yürek, tek bilek olma günüdür! Üsküdar Belediyemizin tüm personeli (3600 kişi) 5'er bin lira, yönetici ve müdür arkadaşlarım birer aylık maaşlarını, ben de 3 aylık maaşımı deprem bölgesine bağışlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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