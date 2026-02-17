Ülke genelinde ocakta yağışlar geçen yıla göre 3 kat arttı
Türkiye genelinde ocakta yağış miktarı normaline göre yüzde 49, geçen yılın aynı ayına göre ise 3 katından fazla arttı.
AA muhabirinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 2026 Ocak Ayı Alansal Yağış Raporu verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye genelinde ocak ayı yağışı, hem normalin hem de geçen yılın ocak ayı yağışının üzerinde gerçekleşti.
Buna göre, uzun yıllar ocak yağış ortalaması 1991-2020 döneminde metrekareye 69,8 kilogram olarak kayıtlara geçerken, Ocak 2025'te metrekareye 26,8 kilogram, geçen ay ise 103,9 kilogram yağış düştü.
Böylece yağışlar normaline göre yüzde 49, geçen yılın aynı ayına göre ise 3 katından fazla artış gösterdi.
Yağışlar, Kırklareli, Balıkesir, Manisa, Antalya, Adana, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Sivas, Tokat, Amasya, Adıyaman, Şanlıurfa, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van ve Ağrı çevrelerinde yer yer yüzde 100'ün üzerinde artarken, Bilecik, Sakarya, Sinop, Malatya, Artvin çevreleri ile Ankara'nın güneyinde yüzde 20'nin üzerinde azalma görüldü.
Türkiye genelinde ocakta ortalama 15,3 gün yağış görüldü
Bölgeler bazında yağışlar tüm bölgelerde hem normalin hem de geçen yılın üzerinde gerçekleşti. Normaline göre en fazla artış yüzde 61 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kaydedildi. Ocak ayı yağışlarında Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde son 14 yılın, İç Anadolu Bölgesi'nde ise son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaşıldı.
İl genelinde Bilecik ve Sakarya normali civarında yağış alırken, diğer tüm illerde yağışlar normallerinin üzerinde gerçekleşti. En fazla yağış 252,4 kilogram ile Antalya'da ölçüldü. Normaline göre en fazla artış ise yüzde 98 ile Kayseri'de kaydedildi. En az yağış alan il 30,2 kilogram ile Iğdır oldu.
Yağışlar Kayseri'de son 16 yılın, Gaziantep ve Şanlıurfa'da son 14 yılın, Kars, Kırşehir, Mardin, Nevşehir, Sivas, Tokat, Uşak ve Yozgat'ta ise son 10 yılın en yüksek seviyesine çıktı.
Türkiye genelinde ocakta ortalama 15,3 gün yağış görüldü. 1991-2020 dönemi normali 11,7 gün olan yağışlı gün sayısı, Kastamonu, Bartın, Zonguldak, Karabük, Düzce, Bolu ve Bursa çevrelerinde 20-25 gün aralığında gerçekleşti.
Yağışlar, 6 bölgede geçen yıla göre yüzde 100 arttı
Marmara Bölgesi'nde ocak ayında yağış 107,5 kilogram olarak ölçüldü. Bölgede yağışlarda normaline göre yüzde 40, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 76 artış gerçekleşti.
Ege Bölgesi'nde ocak ayında yağış 129,6 kilogram oldu. Bölgede yağışlarda normaline göre yüzde 43, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 100'ün üzerinde artış görüldü.
Akdeniz Bölgesi'nde ocak ayında yağış 177,9 kilogram oldu. Bölgede yağışlarda normaline göre yüzde 59, geçen yıla göre yüzde 100'ün üzerinde artış kaydedildi.
İç Anadolu Bölgesi'nde ocakta yağış 62,5 kilogram olarak gerçekleşti. Bölgede yağışlarda normaline göre yüzde 49, geçen yıla göre yüzde 100'ün üzerinde artış görüldü.
Karadeniz Bölgesi'nde ocak ayında yağış 87,6 kilogram olarak kaydedildi. Bölgede yağışlarda normaline göre yüzde 36, geçen yıla göre yüzde 100'ün üzerinde artış gerçekleşti.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde ocakta yağış 79,8 kilogram oldu. Bölgede yağışlarda normaline göre yüzde 49, geçen yıla göre yüzde 100'ün üzerinde artış kaydedildi.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ocakta yağış 135,0 kilogram olarak ölçüldü. Bölgede yağışlarda normaline göre yüzde 61, geçen yıla göre yüzde 100'ün üzerinde artış gerçekleşti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.