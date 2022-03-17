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Gündem, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna'dan tahliye edilen Kırım Türkleri Eskişehir'e geldi

Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'dan tahliye edilen bir grup Kırım Türkü, Eskişehir'e geldi.

Deniz Açık   | 17.03.2022
Ukrayna'dan tahliye edilen Kırım Türkleri Eskişehir'e geldi Fotoğraf: Emrah Yaşar/AA

Eskişehir

Kırım Türkleri, Eskişehir Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğünün koordinasyonunda, merkez Tepebaşı ilçesindeki Doğan Aslanbey Öğrenci Yurduna yerleştirildi.

İhtiyaçları Eskişehir Valiliğince karşılanan 32 kişilik kafileye ön sağlık hizmeti de sağlandı. Kafiledeki bazı kişilerin beraberinde evcil hayvanlarını getirdikleri görüldü.

Kiev kentinden Eskişehir'e gelen Anife Kurtseitova, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendilerine kucak açan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk halkına teşekkür etti.

Daha önce Türkiye'ye Kırım Günleri etkinlikleri düzenlemek için geldiğini anlatan Kurtseitova, "Şimdi savaş nedeniyle buraya geldim. Çok farklı bir durumdayız. Çocuklarımızla birlikte bombalardan saklandık. Çok zor günler yaşadık. Türkiye'de güvendeyiz. Erkeklerimiz savaşta. Onlardan her zaman haber alamıyoruz. Kalplerimiz Ukrayna'da kaldı." diye konuştu.

Kurtseitova, tüm ihtiyaçlarını karşılayan İl Göç İdaresi Müdürlüğü personelinin ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Eskişehir Kırım Türkleri Kültür, Yardımlaşma ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Ercan Bozkurt da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Kırım Türklerine gösterdikleri ilgi için teşekkür etti.

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