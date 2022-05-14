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Ukrayna'dan tahliye edilen Ahıska Türklerinden oluşan dördüncü kafile Elazığ'a geldi

Ukrayna'daki savaş nedeniyle ülkeden tahliye edilen Ahıska Türklerinden oluşan dördüncü kafile Elazığ'a ulaştı.

İsmail Şen, Suat Öztürk   | 14.05.2022
Ukrayna'dan tahliye edilen Ahıska Türklerinden oluşan dördüncü kafile Elazığ'a geldi

Elazig

Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla ülkeden tahliye edilen 151 Ahıska Türkü daha Elazığ Havalimanı'nda Vali Yardımcısı Recep Gündüz'ünde bulunduğu karşılama komitesince çiçekler, bayraklar ve "Aziz Soydaşlarımız Hoş Geldiniz" yazılı pankartlarla karşılandı.

Havalimanının bekleme salonuna alınarak ihtiyaçları giderilen gruptakiler, kargo işlemlerinin tamamlanmasının ardından otobüslerle yerleştirilecekleri Aşağıdemirtaş Geçici Konaklama Merkezi'ne götürüldü.

Kente gelen dördüncü kafileyle konaklama merkezine yerleştirilen Ahıska Türkü sayısı 559'a ulaştı.

Ahıska Türkü Fatma Rızaoğlu, yaptığı açıklamada, sağ salim aileleri ile Elazığ'a gelmelerini sağlayan tüm devlet büyüklerine teşekkürlerini dile getirdi.

Ukrayna'da savaştan önce herhangi bir sıkıntılarının olmadığını ancak savaşın başlayıp ilerlemesiyle beraber hayat şartlarının yaşanmaz hale geldiğini ve can güvenliklerinin kalmadığını ifade eden Rızaoğlu, "Çok şükür vatanımıza geldik, Allah'a bin şükür olsun. Bizi buraya vesile olup getirenlerden Allah razı olsun, ömürleri uzun olsun, çok yaşasınlar. Çocuklarının hayrını görsünler. Buranın halkından çok razıyız. Allah bin kez razı olsun, bizi kurtarıp getirdiler." diye konuştu.

Beyzat Rızaoğlu ise yaşının ilerlediğini, tüm aile büyüklerini kaybettiğini, hayatta iken onların da Türkiye'ye hep özlem duyduklarını belirtti.

Türkiye'yi çok sevdiklerini ve anavatanları olarak gördüklerini ifade eden Rızaoğlu, "Allaha şükürler olsun ki ayağım Türkiye'nin toprağına değdi, ayağımı bastım buraya. Bizi sağ salim getirdiler, çok seviniyoruz. Bizi kurtardınız, Allah her zaman işinizi rast getirsin. Geldiğimize çok seviniyoruz." dedi.

Gülbahar Osmanova, savaşın kendilerini evlerinden kopardığını, bunun üzüntüsünü yaşadıklarını ancak anavatanları gibi gördükleri Türkiye'de olmaktan mutluluk duyduklarını aktararak, "Vatanıma geldim, toprağıma geldim. Bizim gördüğümüzü Allah sizlere göstermesin, Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

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