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TVF Yönetim Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapıldı

Mikail Bıyıklı  | 07.03.2025 - Güncelleme : 07.03.2025
TVF Yönetim Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapıldı

İstanbul

Türkiye Varlık Fonu (TVF) AŞ Yönetim Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Vahdettin Köşkü'ndeki toplantı basına kapalı yapıldı.

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TVF Yönetim Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapıldı
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