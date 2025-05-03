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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile telefonda görüştü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Cumhuriyet Yerleşkesi'nin açılışı dolayısıyla tebrik etti.

Abdullah Sarica  | 03.05.2025 - Güncelleme : 03.05.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile telefonda görüştü

Ankara

Alınan bilgiye göre, Bahçeli, telefonla aradığı Erdoğan'a KKTC'deki Cumhuriyet Yerleşkesi'nin açılışı için tebriklerini iletti.

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