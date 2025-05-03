Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile telefonda görüştü
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Cumhuriyet Yerleşkesi'nin açılışı dolayısıyla tebrik etti.
Ankara
Alınan bilgiye göre, Bahçeli, telefonla aradığı Erdoğan'a KKTC'deki Cumhuriyet Yerleşkesi'nin açılışı için tebriklerini iletti.
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