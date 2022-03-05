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TVF Yönetim Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapıldı

Türkiye Varlık Fonu (TVF) AŞ Yönetim Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Kaan Bozdoğan   | 05.03.2022
TVF Yönetim Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapıldı

İstanbul

Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı yapılan toplantıda, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Erişah Arıcan, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Salim Arda Ermut, Yönetim Kurulu üyeleri Alpaslan Çakar, Burak Dağlıoğlu ve Fuat Tosyalı da yer aldı.

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