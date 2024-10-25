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TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında yaralananlardan 14'ünün tedavisi tamamlandı

Sağlık Bakanlığı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 22 vatandaştan 14'ünün taburcu edildiğini bildirdi.

Orhan Onur Gemici  | 25.10.2024 - Güncelleme : 25.10.2024
TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında yaralananlardan 14'ünün tedavisi tamamlandı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 22 vatandaşımızdan 14'ü taburcu edildi. 8 yaralımızın durumu stabil olup tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir."

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TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında yaralananlardan 14'ünün tedavisi tamamlandı
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