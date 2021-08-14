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Turunçgilde yeni sezon erkenci limon hasadıyla başlıyor

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, "Tüm turunçgil ürünlerinin rekoltesinde artış bekliyoruz." dedi.

Mustafa Ünal Uysal   | 14.08.2021
Turunçgilde yeni sezon erkenci limon hasadıyla başlıyor

Mersin

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, turunçgilde yeni sezonun bugün mayer cinsi limon hasadıyla başladığını ve ürünün 20 Ağustos'tan itibaren ihraç edilebileceğini bildirdi.

Kaçmaz, AA muhabirine, turunçgilin yaş sebze meyve ihracatında en önemli bir alt grup olduğunu söyledi.

Mayer cinsi erkenci limonun gerekli olgunluğa ulaştığını dile getiren Kaçmaz, "Turunçgil kesim ve ihraç komisyonunun bölgemizde yaptığı incelemeler sonucu mayer cinsi erkenci limonun gerekli olgunluğa eriştiği tespit edildi. Mayer cinsi limonun bugün itibarıyla kesimine, 20 Ağustos'ta da ihracatına izin verildi. Bu yıl pazarda daha erken yer alacağız." dedi.

Kaçmaz, bereketli bir sezon beklediklerini belirterek şöyle devam etti:

"Ülkemiz, turunçgilde önemli bir konumda. Limon üretiminde dünyada 5'inci ihracatta ise 3'üncü sırada yer alıyor. Bu da limonda ve turunçgilde önemli bir oyuncu olduğumuzun en somut örneğidir. Turunçgil ürünlerinin rekoltesinde artış bekliyoruz. Kalite açısından bir sıkıntımız yok. Bu yıl üretim bölgelerinde doğal bir afet yaşamadık. Hatay'dan İzmir'e kadar olan bahçelerde herhangi bir sıkıntı yok. Sezon içinde de afetsiz bir yıl geçirmeyi temenni ediyoruz."

Yaptıkları çalışmalarla daha fazla pazara ulaşacaklarını söyleyen Kaçmaz, "Geleneksel pazarlarımızın yanı sıra yeni pazarlar için çalışmalarımız devam ediyor. Salgın nedeniyle bazı ülkelerle görüşmelerimizde aksamalar oldu. Kısıtlamaların kaldırılmasıyla bu ülkelerle görüşmelerimizi hızlandırdık. Yeni sezonda var olan pazarlarımıza ülkeler ekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Turunçgil hasadı mandalinayla devam edecek

Mersin Akdeniz Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz da Mersin'in "Türkiye'nin meyve deposu" olarak anıldığını dile getirdi.

İklimi nedeniyle burada birçok ürünün kaliteli şekilde üretildiğini belirten Yılmaz, "Turunçgilde yeni sezon erkenci limonla başlıyor. Geçen yıla göre beklentimiz daha fazla. Kent olarak kaliteli turunçgil üretimi yapıyoruz. Mersin Akdeniz Ziraat Odası olarak çiftçilerimizin en iyi şekilde verim alması için çalışmalarımız devam ediyor. Erkenci limonla başlayacak turunçgil hasadı mandalina ve diğer ürünlerle devam edecek. Üreticilerimizin ürünlerini iç ve dış piyasada en iyi şekilde değerlendirmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz." diye konuştu.



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