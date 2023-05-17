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Gündem, Türkİye'nin Otomobili

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Çorum'da TEKNOFEST şampiyonlarıyla buluştu

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın makam aracı olarak kullandığı Türkiye'nin yerli otomobili Togg, kentteki TEKNOFEST yarışmalarında dereceye giren öğrencilerle buluşturuldu.

Kemal Ceylan  | 17.05.2023 - Güncelleme : 17.05.2023
Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Çorum'da TEKNOFEST şampiyonlarıyla buluştu

Çorum

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Aşgın, TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda derece elde eden TOBB-OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Aşgın, kısa süre önce Devlet Malzeme Ofisi'nden temin ettiği ve makam aracı olarak kullanmaya başladığı Togg ile katıldığı ziyaretlerde, "Elektrikli Araç" yarışmasında derece alan Hitit Angels EC ve ÇOROBOT takımlarıyla bir araya geldi.

Ziyaretlerde, ÇOROBOT takımının yaptığı, TEKNOFEST 2023’te 500 takım arasından 8’inci olan ÇOGG isimli otomobil ve Hitit Angels EC takımının yaptığı "HİTTİTE V1" isimli otomobil, Togg ile birlikte sergilendi.

Ziyaretlerde öğrenciler, Türkiye'nin yerli otomobilini inceleme fırsatı buldu.

Aşgın, TEKNOFEST gençliğiyle gurur duyduğunu bildirdi.

TEKNOFEST için otomobil geliştiren öğrencileri Türkiye'nin yerli otomobiliyle buluşturmak istediğine dikkati çeken Aşgın, "Artık ülke olarak elektrikli aracımızı, uçağımızı, İHA'mızı ve SİHA'mızı kendimiz yapıyoruz. Gelecekte bu gençlerimizle çok daha iyisini de yaparız. Yeter ki doğru adamlarla, doğru zamanda, doğru adımlarla yola devam edelim." ifadelerini kullandı.

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