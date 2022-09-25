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Türkiye'nin turizm cennetlerine ilgi havalimanı yolcu sayılarına yansıdı

Bu yılın 8 aylık döneminde Türkiye'nin önemli turizm merkezlerine ulaşım sağlayan İstanbul Havalimanı yaklaşık 41 milyon, Antalya Havalimanı 21 milyon, İzmir Adnan Menderes Havalimanı 6,5 milyon yolcu ağırladı.

Merve Özlem Çakır   | 25.09.2022
Türkiye'nin turizm cennetlerine ilgi havalimanı yolcu sayılarına yansıdı

Ankara

Türkiye'nin turizm cenneti destinasyonlarına ilgi havalimanı yolcu sayılarına da yansırken, bu yılın 8 aylık döneminde İstanbul Havalimanı yaklaşık 41 milyon, Antalya Havalimanı 21 milyon, İzmir Adnan Menderes Havalimanı 6,5 milyon ve Muğla Dalaman Havalimanı 3 milyon yolcuya hizmet verdi.

AA muhabirinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) verilerinden yaptığı derlemeye göre, bu yılın ocak-ağustos döneminde Türkiye havalimanlarında iç hatlarda 520 bin 313, dış hatlarda 456 bin 71 uçak trafiği gerçekleşti.

Üst geçişlerle trafik, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37,8 artış gösterdi ve toplam 1 milyon 224 bini aştı.

Türkiye'deki havalimanlarında söz konusu dönemde iç hatlarda 52 milyon 190 bin, dış hatlarda da 66 milyon 158 bin yolcuya hizmet verildi. Direkt transit yolcularla yolcu hareketliliği 118 milyonu geçti.

Anılan dönemde özellikle Türkiye'nin dünyada tanınan turizm merkezlerine ulaşım sağlayan havalimanlarından hizmet alan yolcu sayılarında yüksek artışlar görüldü.

Bu yılın ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre, İstanbul Havalimanı'nda iç hatlarda 72 bin 363, dış hatlarda 201 bin 324 olmak üzere toplamda 273 bin 687 uçak trafiği gerçekleşti. İç hatlarda 10 milyon 657 bin, dış hatlarda 30 milyon 486 bin olmak üzere toplamda 41 milyon 143 bin yolcu trafiği oluştu. Söz konusu dönemde yolcu sayısı yüzde 32 artış gösterdi.

Antalya Havalimanı'nda da yolcu sayısı iç hatlarda 4 milyon 11 bin, dış hatlarda 16 milyon 413 bin olmak üzere, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 65 artarak, 20 milyon 424 bini aştı.

Dalaman Havalimanı'nı kullanan yolcu sayısı yüzde 125 arttı

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda da yolcu sayısında yüzde 44 artış kaydedilirken, bu havalimanına misafir olan toplam 5 milyon 588 bin yolcunun 4 milyon 58 bini iç hatlar, 2 milyon 530 bini de dış hatlar terminalini kullandı.

Ege bölgesindeki birçok turizm merkezi ile bağlantısı olan Muğla Dalaman Havalimanı'nı tercih eden yolcu sayısı da söz konusu dönemde yüzde 125 artarak 3 milyon 139 bine ulaşırken, Muğla Milas-Bodrum Havalimanı'nı kullanan yolcuların sayısı da yüzde 40 artışla 2 milyon 770 bini geçti.

Kapadokya Havalimanı yolcu sayısı 2 katına çıktı

Kapadokya Havalimanı'nı tercih edenlerin sayısı da 2 katına çıkarken, yüzde 114 artan yolcu sayıları 274 bini geçti.

Gaziantep Havalimanı'ndan hizmet alan yolcuların sayısı da yüzde 41 artışla 1 milyon 549 bini aştı. Yolcu sayıları Trabzon Havalimanı'nda yüzde 34, Diyarbakır Havalimanı'nda da yüzde 36 artış kaydetti.

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