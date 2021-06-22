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Gündem

Türkiye'nin kuzey, iç ve güney kesimlerinde sağanak bekleniyor

Marmara'nın kuzey ve doğusu, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu ve Batı Karadeniz ile Hatay ve Çorum'da gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Enes Duran   | 22.06.2021
Türkiye'nin kuzey, iç ve güney kesimlerinde sağanak bekleniyor

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.

Marmara'nın kuzey ve doğusu, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Antalya, Hatay, Çorum, Tokat, Rize ve Artvin çevreleri ile Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak olacağı tahmin ediliyor.


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