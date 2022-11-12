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Türkiye'nin İsrail Büyükelçiliğine Şakir Özkan Torunlar atandı

Aykut Karadağ   | 12.11.2022
Türkiye'nin İsrail Büyükelçiliğine Şakir Özkan Torunlar atandı

Ankara

İsrail Devleti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Şakir Özkan Torunlar'ın atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, İsrail Devleti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Dış Politika Dayanışma Kurulu Üyesi Şakir Özkan Torunlar atandı.

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