Türkiye'nin İsrail Büyükelçiliğine Şakir Özkan Torunlar atandı

Ankara
İsrail Devleti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Şakir Özkan Torunlar'ın atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, İsrail Devleti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Dış Politika Dayanışma Kurulu Üyesi Şakir Özkan Torunlar atandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.