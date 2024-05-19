Dolar
32.23
Euro
35.06
Altın
2,414.14
ETH/USDT
3,079.00
BTC/USDT
66,700.00
BIST 100
10,643.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Samsun'da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 1919 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla yürüyüş yapılıyor.
logo
Gündem, Türkİye Uzayda

Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı, şehit ve gazi yakını gençlerle buluştu: Uzayda hak ettiğimizi alacağız

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, gençlerin her zaman yanında olacaklarını belirterek, "Genç kardeşlerimizin potansiyelin aktarabilecekleri alanlardan mahrum kalmalarına asla müsaade etmeyeceğiz. Uzayda hak ettiğimizi alacağız." dedi.

Serhat Tutak  | 19.05.2024 - Güncelleme : 19.05.2024
Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı, şehit ve gazi yakını gençlerle buluştu: Uzayda hak ettiğimizi alacağız Fotoğraf: Binnur Ege Gürün Koçak/AA

Ankara

Gezeravcı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Kahramankazan Merkez Yerleşkesi'nde düzenlenen etkinlikte, şehit ve gazi yakını gençlerle bir araya geldi.

Gençlere uzay yolculuğu süreci hakkında bilgi veren Gezeravcı, "Çok fazla programa katıldım ancak böyle bir günde şehit ve gazi yakınlarıyla buluşma şansı elde etmek benim için çok büyük bir gurur. Sizin bugün bile taptaze olan yaranız hepimiz için aynı tazelikte. Sizler, bu ülkenin 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yanan bağımsızlık ateşi emanetinin sahibisiniz. Bugün buradaki duruşunuz sayesinde bu bayrağın gölgesinde, şehitlerimizin ruhlarını şad edecek işler yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Gezeravcı, ülkeyi kalkındırmak isteyen gençlerin her zaman yanında olacaklarını belirterek, "Tıpkı çatısı altında bulunduğumuz kurumun yaptığı yerli ve milli uçağın paylaşılan ilk parçasını kalorifere benzetenler olduğu gibi ülkemizin uzay misyonunu da ütopik buldular. Ancak biz millet olarak başardık ve başarmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin oluşturduğu uzay misyonda herhangi bir aksaklık yaşanmadan ilerlemesi için sürekli çalışacaklarını vurgulayan Gezeravcı, şunları kaydetti:

"Biz böyle bir jeopolitik konumda ayakta, güçlü kalabilmiş bir ülkeyiz. Bu nedenle de genç kardeşlerimizin potansiyellerini aktarabilecekleri alanlardan mahrum kalmalarına asla müsaade etmeyeceğiz. Uzayda hak ettiğimizi alacağız. 8 Haziran'da uzaya çıkacak kardeşimiz (Tuva Cihangir Atasever) yine deneyler yapacak. 8 Temmuz'da yerli ve milli uydumuz TURKAST 6A'yı uzaya yollayacağız. Biz potansiyelimizin farkındayız. Çatı organizasyon konumunda olan Avrupa Uzay Ajansı kendisine 27 ülkeden yapılan 22 bin başvuruya rekor diyor. Bizim ülkemizdeki ilana 36 bin kişi başvurdu. Potansiyelimizin farkındayız."

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bilge Gürs de yaptığı konuşmada, 19 Mayıs'ın Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinde yakılan meşalenin ilk kıvılcımı olduğunu belirterek, "Bugün, Türk bayrağını uzayda dalgalandırarak bizleri gururlandıran astronotumuz Alper Gezeravcı ile bir arada bulunmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TÜRGEV'den Filistin'e destek eylemi
Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı, şehit ve gazi yakını gençlerle buluştu: Uzayda hak ettiğimizi alacağız
Tokat'ta 5'i jandarma 7 kişinin yaralandığı patlamayla ilgili incelemeler devam ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 19 Mayıs, esarete karşı özgürlüğün sembolü olmuştur
Van'da akademisyen ve öğrenciler İsrail'in saldırılarını protesto etmek için pedal çevirdi

Benzer haberler

Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı, şehit ve gazi yakını gençlerle buluştu: Uzayda hak ettiğimizi alacağız

Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı, şehit ve gazi yakını gençlerle buluştu: Uzayda hak ettiğimizi alacağız

Emine Erdoğan: Bağımsızlık ancak gençlerin azmi ve kararlılığıyla korunabilir

İletişim Başkanı Altun: 19 Mayıs, ebediyete kadar sönmeyecek bağımsızlık ateşinin sembolüdür

Samsun'da 19 Mayıs Yarı Maratonu yapıldı

Samsun'da 19 Mayıs Yarı Maratonu yapıldı
Ceza infaz kurumlarındaki hükümlü ve tutuklulara 19 Mayıs'ta açık görüş izni tanınacak

Ceza infaz kurumlarındaki hükümlü ve tutuklulara 19 Mayıs'ta açık görüş izni tanınacak
Deniz Kuvvetleri 19 Mayıs'ta 43 gemi ile 27 limanı ziyaret edecek

Deniz Kuvvetleri 19 Mayıs'ta 43 gemi ile 27 limanı ziyaret edecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet