Dolar
43.49
Euro
51.53
Altın
4,753.44
ETH/USDT
2,303.30
BTC/USDT
77,812.00
BIST 100
13,833.28
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Türkiye'nin en büyük deprem konutları alanındaki atık sular tarımsal sulamada kullanılacak

Türkiye'nin en fazla deprem konutunun yapıldığı Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki İkizce Mahallesi'nden çıkan atık sular, ileri biyolojik arıtma sürecinden geçirilerek tarımsal sulamada kullanılacak.

Okan Coşkun  | 02.02.2026 - Güncelleme : 02.02.2026
Türkiye'nin en büyük deprem konutları alanındaki atık sular tarımsal sulamada kullanılacak

Malatya

Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) tarafından Yeşilyurt ilçesi Duranlar Mahallesi'nde yapımı süren Duranlar İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nde günde 30 bin metreküp atık su arıtılacak.

Bu kapsamda, İkizce Mahallesi'nde yapımı devam eden 27 bin 636 konuttan kaynaklanan atık sular, tesiste arıtıldıktan sonra tarımsal sulamada değerlendirilecek.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Duranlar İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, kent genelinde altyapı çalışmalarının sürdüğünü belirterek, en son vatandaş kalıcı konut ve iş yerlerine yerleşene kadar çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Kent genelinde ciddi altyapı yatırımları yürütüldüğünü ifade eden Er, şöyle konuştu:

"Malatya'nın tamamında çok ciddi altyapı çalışmalarımız var. TOKİ ve Emlak Konut işbirliğiyle yürütülen altyapı yatırımlarının toplam bedeli yaklaşık 35 milyar lira. Duranlar Mahallesi’nde gördüğünüz bu alan ileri biyolojik arıtma tesisinin şantiyesidir. Kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarında çalışmalar sürüyor. Tesis 76 dönüm alan üzerine inşa ediliyor ve artık final aşamasına gelmiş durumda. Arıtma sonucunda elde edilen su, yeniden arıtılarak tarımsal sulamada kullanılacak. Ayrıca arıtma sürecinde oluşan çamur kurutularak bertaraf edilecek. Bu proje de planlanan çalışmalar arasında yer alıyor."



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Dışişleri Bakanı Koşerbayev'i kabul etti
Türkiye'nin en büyük deprem konutları alanındaki atık sular tarımsal sulamada kullanılacak
DMM, "6 Şubat depremleri sonrası kaçırılan Türk çocuğu Hollanda'da bulundu" iddiasını yalanladı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, yazar Alev Alatlı'yı andı
Bakan Göktaş: Engelli vatandaşlarımız için istihdamı büyüten çalışmalarımızı sürdüreceğiz
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Türkiye'nin en büyük deprem konutları alanındaki atık sular tarımsal sulamada kullanılacak

Türkiye'nin en büyük deprem konutları alanındaki atık sular tarımsal sulamada kullanılacak

Depremde kolunu ve bacağını kaybeden genç resimle engelleri aşıyor

Malatya'daki derslik sayısı deprem öncesini geçti

"Yeniden inşa edilen Malatya'da" trafik yer altı otoparklarıyla rahatlayacak

"Yeniden inşa edilen Malatya'da" trafik yer altı otoparklarıyla rahatlayacak
Hafızasını korumak için başladığı resim hobisi oldu

Hafızasını korumak için başladığı resim hobisi oldu
Malatya'da çorabını çıkarıp üşüyen çocuğa giydiren polis memuruna başarı belgesi

Malatya'da çorabını çıkarıp üşüyen çocuğa giydiren polis memuruna başarı belgesi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet