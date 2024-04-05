Türkiye'nin "Avrupa'da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması"ndan çekilme kararı Resmi Gazete'de
Türkiye, "Avrupa'da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması"ndan çekildi.
Ankara
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Türkiye, 19 Kasım 1990'da Fransa'nın başkenti Paris'te imzalanan ve 1 Temmuz 1992 tarihli 92/3250 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan "Avrupa'da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması"ndan çekildi.
Kararda, "Antlaşmanın, Türkiye Cumhuriyeti ile Antlaşmanın tarafı diğer devletler arasında 8 Nisan 2024 tarihinden itibaren uygulanmasının durdurulmasına, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3'üncü maddesi gereğince karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.
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