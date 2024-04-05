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Türkiye'nin "Avrupa'da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması"ndan çekilme kararı Resmi Gazete'de

Türkiye, "Avrupa'da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması"ndan çekildi.

Büşranur Koca  | 05.04.2024 - Güncelleme : 05.04.2024
Türkiye'nin "Avrupa'da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması"ndan çekilme kararı Resmi Gazete'de

Ankara

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Türkiye, 19 Kasım 1990'da Fransa'nın başkenti Paris'te imzalanan ve 1 Temmuz 1992 tarihli 92/3250 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan "Avrupa'da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması"ndan çekildi.

Kararda, "Antlaşmanın, Türkiye Cumhuriyeti ile Antlaşmanın tarafı diğer devletler arasında 8 Nisan 2024 tarihinden itibaren uygulanmasının durdurulmasına, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3'üncü maddesi gereğince karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.



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