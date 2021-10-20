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Türkiye'den Togo'ya 2 Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı teslim edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi ziyareti sırasında Togo'ya 2 adet Türk üretimi Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı (MEMATT) teslim edildi.

Enes Kaplan   | 20.10.2021
Türkiye'den Togo'ya 2 Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı teslim edildi Fotoğraf: Murat Kula / AA

LOME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togo'nun başkenti Lome'den ayrılmadan önce Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe ile Gnassingbe Eyadema Uluslararası Havalimanında teslimi yapılan araçları inceledi.

İki lidere Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Togo Silahlı Kuvvetler Bakanı Essossimna Gnakade de eşlik etti.

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