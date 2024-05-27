Dolar
32.10
Euro
34.85
Altın
2,355.14
ETH/USDT
3,891.40
BTC/USDT
69,618.00
BIST 100
10,656.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
(DRON) Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki yatak fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor. VTR Samsun'un Tekkeköy ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir yatak fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediliyor.
logo
Gündem

Türkiye'den, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik paylaşımına tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik paylaşımını "gündemi değiştirmeye yönelik faydasız çaba" olarak niteledi.

Sümeyye Dilara Dinçer, Faruk Hanedar  | 27.05.2024 - Güncelleme : 27.05.2024
Türkiye'den, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik paylaşımına tepki

Ankara/İstanbul

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın Sayın Cumhurbaşkanı'mıza yönelik saygısız üslubu ve asılsız ithamları, İsrail'in Filistin'de işlediği suçlarla ilgili gündemi değiştirmeye yönelik faydasız bir çabadır." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana 40 bine yakın Filistinliyi öldürdüğü belirtilen açıklamada, "Dün gece bir çadır kampına yönelik saldırıda onlarca masum Filistinliyi barbarca katleden Netanyahu hükümetidir. Bu suçlara ortak olan herkes, uluslararası mahkemelerde yargılanacaktır." değerlendirmesine yer verildi.

Açıklamada, Türkiye'nin adaleti ve Filistinlilerin haklarını savunmaya devam edeceği vurgulandı.

Katz, X sosyal medya hesabında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içerikli paylaşımda bulunmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Burdur'daki trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Darbeler 'yeter söz milletindir' dedirtmeme girişimleridir
Türkiye'den, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik paylaşımına tepki
Aydın'da "Darağacında Hakikat: 27 Mayıs" adlı panel gerçekleştirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile telefonda görüştü

Benzer haberler

Türkiye'den, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik paylaşımına tepki

Türkiye'den, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik paylaşımına tepki

Türkiye, Myanmar’da son dönemde artan çatışmalardan derin üzüntü duyuyor

Türkiye, UAD'nin İsrail'in Refah'a saldırılarını durdurmasına hükmettiği kararından memnun

Türkiye bazı Avrupa ülkelerinin Filistin'i tanıma kararından memnuniyet duyuyor

Türkiye bazı Avrupa ülkelerinin Filistin'i tanıma kararından memnuniyet duyuyor
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e savaş suçu kanıtlarıyla yanıt

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e savaş suçu kanıtlarıyla yanıt
Türkiye, 33. Arap Birliği Zirvesi'ndeki Filistin ile ilgili kararları memnuniyetle karşıladı

Türkiye, 33. Arap Birliği Zirvesi'ndeki Filistin ile ilgili kararları memnuniyetle karşıladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet