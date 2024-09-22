Türkiye'den İran'daki madende meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığından, İran'da bir kömür madeninde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayınlandı.
Ankara
Bakanlığın, İran'ın doğusundaki Güney Horasan eyaletindeki bir kömür madenindeki metan gazı patlamasına ilişkin yapılan yazılı açıklamasında, Tebes ilçesindeki maden kazasında çok sayıda madencinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı, bir kısmının da göçükte mahsur kaldığının üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.
Kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet ve yaralılara acil şifa dilekleri belirtilen açıklamada, "İran halkına taziyelerimizi sunuyoruz. Madende mahsur kalanların bir an önce kurtarılmasını diliyoruz." ifadesi kullanıldı.
İran’ın Güney Horasan Eyaletinde Meydana Gelen Maden Kazası Hk. https://t.co/zG63UwZ1LN pic.twitter.com/J8Uf11n8VO— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) September 22, 2024
İran'ın doğusundaki Güney Horasan eyaletindeki kömür madeninde meydana gelen metan gazı patlaması sonucu 34 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.